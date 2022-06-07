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紐約州主計長：布碌崙有8.74億無主資金待領

首例 台南火車站古蹟竟被修壞 將開罰

記者修瑞瑩／台南7日電
台南火車站目前正進行修復工程，古蹟審議委員會質疑外牆許多重要的磁磚被敲除。(記者修瑞瑩／攝影)
台南火車站目前正進行修復工程，古蹟審議委員會質疑外牆許多重要的磁磚被敲除。(記者修瑞瑩／攝影)

台南火車站配合鐵路地下化目前正進行古蹟修復中，卻傳出「修壞了」的意外，文化部文資局指出，依法古蹟修復必須要經過古蹟審議，但2017年施工以來，卻問題百出，很多工程變更都未提報審議，直接施作，造成古蹟外牆磁磚被敲除等破壞，難以恢復，今年2月被勒令停工。

文資局古蹟聚落組組長張祐創表示，「負責古蹟工作10多年，第一次遇到這種事」，將舉辦古蹟審議大會決定開罰，涉及違反文資法行政罰部分可罰30萬到200萬元，但涉及刑責部分可能移送法辦，至於善後部分目前還不清楚要如何處理。一旦開罰將成為台灣首宗案例。

台鐵局透過公關聲明表示，修復過程中確實有發現擅自施工的情況，除要求停工外，目前正與文化部研商後如何因應，後續也會依照合約，釐清建築師、施工廠商等相關人員疏失責任，給予必要處分。

國定古蹟台南火車站日治時期1936年完工，已有86年歷史，台鐵配合地下化工程，2017年展開古蹟修復，原本計畫在2021年完工，但中途變更設計，延到2022年1月完工，經費也從原來的1億5000萬元(台幣，下同，約509萬8451美元)追加到1億7000多萬元，但1月不僅沒有修復完成，文資局並在2月勒令停工，目前仍未復工，完工遙遙無期，已完工部分約8成。

台鐵對外說法是因為再次變更設計而停工，但文資局古蹟聚落組指出，依照文化資產法規定，古蹟整修必須經過古蹟審議委員會審議通過，過程中有任何變更，都必須提報文資局，經審議通過才能施工，但從2016年起，督導人員就陸續發現有未按原通過設計施工的情況，要求改善，但卻仍不斷擅自施工，委員3次前往現場會勘，指出許多修復錯誤，文資局也多次要求施工與監造單位提出釐清，之後台鐵提出變更設計送委員會審議，卻兩度被退回未通過，因為施工單位仍持續工程，文資局擔心「愈修愈錯」，才勒令停工。

據悉，承包台南火車站整修設計監造的是台灣知名陳姓建築師，過去也承包台南多處古蹟修復工程，近年因為身體不適，將台南火車站工程交給長子負責，卻發生上述問題，目前由次子接手（兩名兒子都是建築師）善後。

對於文資局的說法，次子表示，古蹟維修原本就很困難，常會遇到與原先想像不一樣的地方，需要變更設計，台南火車站在修復過程中一方面仍在營運，同時須配合地下化施工，期間又遇到疫情，更為複雜，業主是台鐵，監督單位是文資局，往往一個變動公文來往就要好幾個月。

他否認目前是被勒令停工，而是因為變更過程耗時，為減少施工單位的損失自行申報停工，並否認有「修壞了」的情況，表示過程中本來審議委員就會有很多不同的意見，建築師必須負責協調溝通，他也否認是接手善後，表示「監造中途換手也是很正常的」。

張祐創表示，目前損壞最嚴重的包括火車站外牆部分日治時期的磁磚被敲除，部分有日治時期特色的窗台也被敲掉，原本審議委員希望施工單位保留的2樓鐵道飯店具有歷史感的衛浴設備，也都被移除，由於多數都已被丟棄，未來可能只好用仿作來替代，至於其他的古蹟損壞情況，仍需再釐清。

他表示，依照文資法第106條規定，古蹟管理人對修復或再利用，未依主管機關核定計畫進行，可罰30萬到200萬元，這個部分經委員會討論決議後，可由文資局對台鐵逕行開罰，但文資法第103條，針對破壞古蹟可處6個月以上、5年以下徒刑，併科50萬到2000萬元罰款部分，可能須移送司法處理。

台南古蹟修復專家陳信安對於台南火車站修復過程中，未能及早發現錯誤，也覺得很離譜，擔心原團隊無法妥善善後，「應該考慮換新團隊」，他並表示要釐清過失其實不難，古蹟修復中都有第三方監看並做成施工紀錄，清查紀錄就能還原真相。

國定古蹟台南火車站目前修復中，圖為二樓鐵道旅館的走廊。(記者修瑞瑩／攝影)
國定古蹟台南火車站目前修復中，圖為二樓鐵道旅館的走廊。(記者修瑞瑩／攝影)
台南火車站修復工程目前停工中，外牆仍被包覆。(記者修瑞瑩／攝影)
台南火車站修復工程目前停工中，外牆仍被包覆。(記者修瑞瑩／攝影)
國定古蹟台南火車站二樓鐵道旅館有歷史感的浴廁都被移除。(圖：台南火車站調查研究報...
國定古蹟台南火車站二樓鐵道旅館有歷史感的浴廁都被移除。(圖：台南火車站調查研究報告)
國定古蹟台南火車站目前修復中，從一樓大廳可以看到二樓鐵道旅館的走廊。(記者修瑞瑩...
國定古蹟台南火車站目前修復中，從一樓大廳可以看到二樓鐵道旅館的走廊。(記者修瑞瑩／攝影)

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