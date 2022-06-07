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紐約州主計長：布碌崙有8.74億無主資金待領

天后推手蔣承縉豪宅爆命案 31歲男網紅猝死床上

記者邱奕能、林士傑／台北7日電
知名經紀人蔣承縉的住處上月發生命案。(本報資料照片)
知名經紀人蔣承縉的住處上月發生命案。(本報資料照片)

知名經紀人蔣承縉在大安區瑞安路上的豪宅，上月中旬發生命案。一名吳姓男網紅到蔣家居住，隔天中午吳男卻被發現已死亡，全身僵硬躺在床上。蔣稱，吳有在床上歇斯底里亂吼，他以為是酒後反應，隔天才發現吳死亡。檢警相驗無法確定死因，解剖複驗釐清中。

蔣承縉昨透過宏鑑法律事務所發表聲明，「本人感到無比的悲痛。案件現由檢察官調查中，本人基於『報案人』角色，一定會積極配合檢警調查，基於偵查不公開之法律規定，本人將不會對於案件內容發表任何言論，一切交給司法機關秉公處理」。

根據檢警調查，31歲吳男上月13日深夜進入蔣承縉在大安區瑞安路住處，隔天中午11點多傳出死亡，警、消獲報到場時，發現吳躺在臥室床上，已經身體僵硬、嘴唇發紫，沒有明顯外傷。

據了解，蔣承縉對員警說，他帶吳男回家，2人有喝酒，對方在床上歇斯底里亂吼，他睡醒後就發現吳沒了氣息。

吳男母親到派出所時神情冷靜，她說兒子平時身體健康，為何突然猝逝也感到錯愕，懇請檢警能釐清兒子死因。

蔣承縉曾擔任知名歌手蔡依林、蕭亞軒、楊丞琳及羅志祥等人經紀人，也被譽為華語樂壇御用推手。

羅志祥 檢察官 蔡依林

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