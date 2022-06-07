台南市政府前副發言人易俊宏 遭爆性騷8兒少

台南市政府前副發言人易俊宏，被多名兒少指控疑似遭到他性騷擾、性猥褻。(取材自電視畫面)

台灣少年權益與福利促進聯盟昨踢爆，台南市政府前副發言人易俊宏藉著兒少講師身分，疑似性騷擾 、性猥褻未成年兒少，有「權勢性騷」之嫌。台少盟說，接獲檢舉後經近1個月深入調查發現，恐非單一事件，7年來已至少累計7案、8人可能受害，甚至記者會前一天都還有受害人陳情，不排除仍有其他潛在受害者。

易俊宏昨未出面回應，也未接記者電話，且在台少盟5月31日完成通報程序當天，即已未進台南市府上班並提出辭呈。綠黨昨晚表示，易目前無任何黨職身分，在相關事實釐清前先「暫停黨員資格」。

易俊宏曾任教育部 青年發展署「青年好政系列—Let's Talk審議業師輔導團」，也是兒童權利公約講師，長年擔任公民審議、性平教育的培訓者，在各縣市辦理演講與營隊，活躍於青少年社群。

台少盟理事長林月琴昨說，今年4月下旬接獲來自1名屏東兒少陳情，指有同學疑似遭易俊宏言語騷擾「要不要一起洗澡？」台少盟本以為是單一事件，但經與多名兒少聯繫後才發現事情不單純。

昨記者會現場播放3位受害人的預錄影片，其中一位受害人自述，幾年前因對選擇大學科系感到迷惘，向曾在講座上有一面之緣的易俊宏請益，卻被約到下榻飯店詢問性向、交往經驗，甚至問起有沒有打過手槍、打手槍頻率等，讓他當下感到非常驚嚇與錯愕。

該名受害人還說，後續在朋友圈獲知，疑似被易俊宏騷擾過的個案就有6人以上，從單純言語騷擾、性邀約，到要不要口交，甚至肢體碰觸、乘機猥褻、摸下體都有，才驚覺不少周邊朋友都曾在未成年時受害，但礙於易俊宏是營隊講師、政府邀請的活動舉辦人，因此隱忍。

另名受害人也自述，2016年10月參與台中市政府舉行的教育活動，當年他僅是16歲高中生，活動空檔時安排民眾觀摩、工作人員互動遊戲，他問易俊宏要不要跟民眾一起玩，易俊宏竟答「我比較想玩你」。

教育部青年署說，已將嫌疑人從計畫審議業師名單中除名，後續將就嫌疑人曾參與青年署相關活動，依個案需求查察協處。另將研議業師把關機制，並加強培訓性別平等及性別意識，提醒業師輔導分際，維護學員權益。

目前已有八名受害者出面指控，台少盟已向地方家防中心通報，並向監察院通報教育部青年署督導不周。但台少盟說，通報隔日便傳出有受害人接獲易俊宏要求撤案，甚至還用群組向兒少施壓，質疑受害人個資外洩 。

一名受害人自述，自己是在營隊課程期間，被易俊宏邀約晚上去房間討論專案，他拒絕後，易俊宏仍持續在不同場次活動中言語騷擾及摟腰搭肩，日前依性騷擾防治法通報台南市政府及教育部青年署，沒想到易俊宏隔天就找到他，施壓共同好友勸其撤案。

台少盟理事長林月琴說，通報資料竟立刻外流，且易俊宏開始聯絡認識的兒少，質問「你是不是誤會我了」、「你要幫我出面澄清」，甚至知道通報單上檢舉人是誰，打電話要求對方澄清，並利用受害人相關群組施壓，對受害兒少造成二度傷害。

教育部青年署則強調，本案案情敏感，為保護當事人均以密件處理。