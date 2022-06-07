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蔡英文：排除萬難調升基本工資 藍：選前喊話

台灣新聞組／台北7日電
蔡英文總統6日出席全國產業總工會第七屆會員代表大會，強調政府一定會排除萬難，務必讓最低工資持續往上調升。(記者許正宏／攝影)
蔡英文總統6日出席全國產業總工會第七屆會員代表大會，強調政府一定會排除萬難，務必讓最低工資持續往上調升。(記者許正宏／攝影)

蔡英文總統昨天出席「全國產業總工會第七屆會員代表大會」致詞時表示，政府確實是有計畫地希望每一年都能夠調高基本工資，受疫情衝擊較大的中小型企業，如果調高基本工資有困難，政府也會提供協助。她強調，政府一定會排除萬難，務必讓最低工資能夠持續往上調升。

對於調升基本工資，在野黨雖不反對，但國民黨立法院黨團認為，調升工資只是解決低薪其中一環，不要只在選前喊話。時代力量黨團表示，「最低工資法」才是重點。民眾黨團則說，調薪要跟通膨密切結合，否則只是「杯水車薪」。

資方則多主張調整基本工資要有配套，否則反而可能造成失業提升，勞工團體多主張，調薪應比照物價漲幅，否則就是白調。

蔡英文表示，提升勞工權益，是執政團隊一直努力的目標，政府連續六年調高基本工資，也推動專法，讓職災保障體系更周全；政府確實是有計畫地希望每一年都能調高基本工資，有時候確實碰到困難，例如在疫情期間，很多行業受到影響，但她要感謝行政院團隊，排除萬難，即便在疫情期間，還是調高了基本工資。

蔡英文提到，上個月「勞工職業災害保險及保護法」已經正式上路，對於災前預防、災害補償及災後重建，都提供更健全的機制和保障。

她也說，從今年1月開始，父母可以同時請領育嬰留職停薪的津貼，津貼額度也從六成提高到八成，可以促進更多男性一起參與家中的照顧工作，也能讓勞工朋友在育嬰留職停薪期間，有更充裕的經濟支持。

蔡英文說，她知道大家都很關心疫情對勞工朋友的影響。從前年開始，政府推動一連串的措施，協助企業能夠維持員工的薪資、提供員工訓練課程；對於沒有固定雇主的勞工，也提供津貼，來度過困難的時刻。另外，政府也執行各項計畫，協助失業或是有貸款需求的勞工，幫助大家降低經濟壓力。

她表示，這些紓困措施投入的預算超過1170億元（台幣，下同，約39.78億美元），提供勞工朋友的協助，達到592萬人次，所協助的事業單位則有7.5萬家次；政府也會持續檢討修正，並配合紓困條例延長這些措施，提供勞工朋友更多支持，協助大家一起度過疫情的挑戰。

至於全國產業總工會理事長江健興提到「最低工資法」草案，蔡總統說，目前確實有很多版本同時在立法院協商，政府也希望更積極促成「最低工資法」，可以順利通過。

蔡政府上任後，已連續六年調升基本工資，由上任前之2萬8元提升到2萬5250元，調幅約達26.2%；時薪調整七次，由原來的120元將提升到168元，調幅共達40%。

勞工 基本工資 疫情

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