冷眼集／政治人物書單 真愛閱讀或敷衍作秀？

台北國際書展上讀書共和國攤位出現副總統賴清德推薦書單。(記者陳宛茜／攝影)

行政院長蘇貞昌5日逛台北國際書展，兩小時買35本書，花近2萬台幣(約673美元)。為了展現重視閱讀，每年台北國際書展總有政治領袖來買書、並公布書單。多年下來，十幾份的「總統書單」、「副總統書單」、「行政院長書單」，卻沒有多少人記得誰買了什麼書，也甚少有哪本書因「黃袍加身」熱銷。

前總統馬英2009年執政期間幾乎年年逛，他買的書從早期10幾本一路買到20幾本。之後蔡英文 、陳建仁、賴清德 ，書單一個比一個長，蔡英文買18本、陳建仁買25本，今年賴清德買了30本，蘇貞昌更買到35本。

但這些政治領袖逛書展往往不到1小時，有的短到只有30分鐘，蘇貞昌逛2小時已算創紀錄。政治領袖旋風式逛書展就能買個二、三十本書，效率驚人。原來，為了維安，書展基金會通常會先跟幾家出版社拿推薦書單送到總統府或行政院，總統或副總統勾選後，再由隨扈根據書單安排逛書動線。而出版社為了打書，書單自然愈長愈好。但透過這種方式挑選買書，到底有幾本是總統或副總統真正想讀的？

今年蘇貞昌據說未採納出版社書單，而是逛展時隨興發揮，購書量創新高。但歷年政治人物購買的書洋洋灑灑，反而難聚焦，讓人不易記得其中任何一本；以話題性來說，買30本書每本書分到的宣傳效果能有多少？

閱讀不是用厚度和速度可以偽裝的，政治領袖逛書展買書當然是好事，但愛書人的眼睛也是雪亮的，真心挑選或是行禮如儀、敷衍作秀分得出來。如果想要透過買書和社會對話、鼓勵閱讀，與其豪氣下手掃書，還不如精選個三本或五本認真閱讀、讀完後再跟民眾分享閱讀心得，既展現品味，也讓每本書有足夠的曝光效果。