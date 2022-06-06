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台國防部出手 爭奪正聲電台所有權 資產約台幣20億元

記者高凌雲／台北6日電
國防部日前發函給正聲電台大股東漢儒與華儒兩基金會，引爆軍方與電台的所有權爭奪戰。(記者許正宏／攝影)
國防部日前發函給正聲電台大股東漢儒與華儒兩基金會，引爆軍方與電台的所有權爭奪戰。(記者許正宏／攝影)

國防部日前發函民營正聲電台大股東漢儒與華儒兩基金會，要求修改章程承認基金會為政府捐助成立，漢儒基金會諮詢律師意見後回覆國防部歉難照辦，軍方準備法律訴訟爭奪正聲所有權。

正聲電台是台灣歷史悠久的民營商業廣播電台，相關人士估計正聲經幾十年的發展，目前資產價值約20億元（台幣，下同，約6800萬美元）。正聲電台在1950年代初期成立，與情報工作有複雜關係。

國防部軍事情報局表示，正聲電台是軍方出資成立，軍情局為了維護公有財物的立場，要求擁有正聲電台的基金會修改章程。根據法院文件，軍情局所謂投資電台，僅占最初資本額24%，現在主張將正聲電台國有化，引起不小爭議。

正聲電台相關人士質疑，依據廣電法，如果漢儒與華儒基金會是政府捐助成立，他們的正聲股權必須釋出，國防部沒有維護到任何公有財物，反而可能導致基金會讓出股權給不確定的民間第三方，屆時可能圖利特定勢力。

正聲股權問題複雜，不易釐清，軍方在陳水扁總統任內配合廣電法修法，將正聲股權捐贈漢儒基金會，後來另設華儒基金會，將漢儒持股分散，正聲股權以漢儒與華儒兩個基金會共同持有約75%股權，正聲營運由正聲董事會負責，基金會不介入。漢儒、華儒與正聲三者董事會成員有部分重疊，加大了正聲所有權之爭的複雜度。

正聲電台成立公司資本額為160萬元，保密局人員集體出資39萬多元。正聲股權包括自然人與法人，約有兩百多人，與軍方有關的大多是代名持股，這些代名持股又經多次在軍情局內部無償移轉，移轉股權的民事法律關係，已無案可考，多年來讓軍情局很頭痛，早在廣電法修法前軍方就想解決此問題，但始終沒有找到合適的方案。

國防部軍事情報局多年前捐出正聲電台股權後，現在上法院追討股權，以便掌控電台龐大資產。據指出，風波起因某前任軍情局長的部屬。這位退伍軍官爭取正聲董事席位屢屢碰壁，找民進黨人士爆料，向國安會陳情，國安會交辦國防部，國防部又交軍情局處理，軍情局被迫與過去老同志打官司奪產。

軍情局與正聲電台的歷史關係複雜，許多軍情局退伍人員轉入正聲工作，情報圈戲稱正聲是軍情局退輔會。但軍情局捐出全部股權給漢儒基金會後，這些股權也早已完成移轉的法律程序，軍情局又打算要回來，出爾反爾，讓許多人不解。

國防部 台股 投資

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