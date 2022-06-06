嘿休人妻辯稱是消費 老闆賠15萬元確定

鄭姓男子發現結婚19年的越籍妻子手機 有多段性愛影片，對象是妻子美容店黃姓老闆，質疑妻子被黃男以減薪要脅逼發生關係，提告求償80萬元（台幣，下同，約2.7萬美元）；黃男喊冤，稱胡女一直在店裡「賣淫」，鄭早就知情，他只是「消費者」。高雄高分院判黃要陪鄭男十五萬元確定。

判決指出，前年初新冠肺炎疫情 爆發，鄭男從事導遊工作停擺，家庭重擔落在擔任美容店翻譯胡姓妻子身上。

鄭男某次在胡女手機發現四部性愛影片，時間為前年3月17日至21日，他質問妻子，得知影片男主角是美容店黃姓老闆，被黃以減薪要脅發生性行為。

黃男喊冤，反咬胡女早就在美容院賣淫多年，他跟胡女發生關係時根本不知她已婚，鄭男早知道胡女賣淫，想藉此對他敲詐金錢。

高雄地方法院檢視性愛影片，過程中胡女未有畏懼、勉強神色，還持手機拍攝過程，互動時聊到家中旅行社狀況，黃曾借貸110萬元給胡女，可見黃男知胡女家庭狀況才有恃無恐，判賠15萬元。

雙方均上訴，高雄高分院查出胡女有賣淫被抓紀錄，但她作證時說丈夫並不知情，她都騙是到工廠上班。

合議庭認為胡女非被脅迫發生性行為，也不能憑胡女曾因性交易被抓就認定鄭男知情，容許胡女與他人性交易，駁回兩人上訴，黃男判賠15萬元確定。