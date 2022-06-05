值班飲酒涉性侵 警偵查隊長停職送辦

中正一分局偵查隊隊長陳彥錦涉嫌飲酒後性侵，遭停職送辦。(本報資料照片)

台北市中正一警分局發生性侵 醜聞，偵查隊長陳彥錦被控於勤務中，在分局內獨自飲酒後，對女性涉及性侵害，分局獲悉後主動調查，除將陳依妨害性自主罪送辦外，昨天也報請警察 局予以停職處分，全案將由台北地檢署調查偵辦。

警界近來爭議事件頻傳，先是天虹科技副總經理羅偉瑞開車撞死戴姓男子，衍生刑事局副局長黃家琦請託新埔分局長林英煌，陪同羅偉瑞製作筆錄，黃家琦和林英煌為此各記過二次，如今又爆偵查隊長涉性侵重大風紀案，市警局對此醜聞相當震怒，陳應會被停職。

陳彥錦5月底在值日期間，獨自在辦公室內飲酒，隨後找來一名女性進入辦公室，不久即發生性侵害，女性友人不滿，憤而向婦幼隊提告。

分局獲悉主動介入調查，認為陳彥錦違紀情節重大，除從嚴究辦及依規定移送北檢外，報請警察局予以停職及調整為非主管職務，分局長陳明志則因監督不周自請處分。

據了解，被害人指證當下有表達違反意願，但仍被對方得逞；不過，陳彥錦在接受調查時，認為當時是兩情相願，沒有強迫。

陳彥錦是警大66期刑事系、警大刑事研究所畢業，外表高大帥氣、口才了得，畢業後進入警官二隊，擔任過前法務部長施茂林隨扈，隨後進入刑事局、台北市刑大擔任幹部，當過文山一分局偵查隊長，後調任中正一分局偵查隊長，是相當看好的明日之星。

據指出，警界早發現陳彥錦有飲酒方面問題，也提出規勸，不料最後不但酒後誤事，還扯入性侵害案件；已婚的陳平日與北檢有密切業務聯繫，辦案認真令不少檢察官 印象深刻，上月北聯幫在北檢大門聚眾鬥毆、砍殺案，就是由陳在短短兩周內破案，許多檢察官聽聞陳捲入性侵疑雲，直呼不可置信。