我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美海軍「超級大黃蜂」墜毀 飛行員喪命 非近年來首次

洛杉磯醫院砍人案 3醫護傷、嫌犯與警對峙

性侵猥褻17兒少 惡狼教練重判236年

記者王燕華／花蓮4日電

羅姓男子利用在多所國小當籃球隊志工帶男童外出機會，藉機性侵、猥褻17名兒少，花蓮地院認定，羅男涉及妨害性自主有六案、成年人對兒童猥褻有25案，依照一罪一罰，近日對羅男判刑236年10個月，各刑合併定最重執行刑30年，可上訴。

判決指出，羅男過去曾對小學生猥褻多達84次，被法院判刑二年、緩刑五年確定，詎料在緩刑期間，又趁在花蓮多所國小擔任籃球義務教練機會，涉及性侵、猥褻多名男童，去年6月被花蓮地檢署起訴。

法院調查，羅男在籃球隊擔任助理教練，跟著球隊到外縣市比賽，不時出錢帶學生泡溫泉、吃飯，後來因有受害男童出現害怕肢體碰觸等行為，也有些熱愛籃球的男童突然不想再打球，家長察覺有異詢問，才揭發惡狼志工的假面具，向學校通報。

判決書指出，羅男於2019年至2011年間，在車上、家中房間、國小廁所、籃球教室等地，以自己曾是護理師名義，要男童配合做健康檢查，藉機猥褻多位男童，強逼男童張口為他「服務」，並拍下犯案過程，行徑惡劣。

羅男在偵審中辯稱，教練本來就會注意球員身體狀況，有受傷也會幫忙檢查，是「好意接觸」，至於拍照則是「誤觸」，沒有妨害性自主犯意。

合議庭認為，受害男童供詞一致，有受害者畫出教練家中平面圖，檢警也在羅男手機、電腦硬碟中，找到存有私密部位照片及性侵影片，認定羅男犯下成年人對未成年人違反意願性交六次、猥褻則有25次，另拍攝、製造兒童或少年為性交或猥褻之影片，違反兒少性剝削防制條例。

花蓮地院庭長黃鴻達說，刑法第51條「宣告多數有期徒刑者，於各刑中之最長期以上，各刑合併之刑期以下，定其刑期，但不得逾30年」，合議庭已量處法定最重定執行刑上限30年。

性侵 手機

上一則

台灣新增6萬8118例確診 中重症、死亡雙新高

下一則

男盯梢狂叩恐嚇前妻 跟騷法首起羈押

延伸閱讀

NBA／名嘴稱喬丹讓籃球變得不好 KD吐槽對方才是元兇

NBA／名嘴稱喬丹讓籃球變得不好 KD吐槽對方才是元兇
性侵求助少女 害她17次輕生身亡 消防員有罪定讞

性侵求助少女 害她17次輕生身亡 消防員有罪定讞
新北議員接獲投訴 某康復之家傳教保員性侵安置少女

新北議員接獲投訴 某康復之家傳教保員性侵安置少女
天才老爹被控性侵 新訴訟案美國加州開庭

天才老爹被控性侵 新訴訟案美國加州開庭

熱門新聞

「捍衛戰士2」2年前的預告片撤除中華民國國旗，如今卻在電影中重現，香港影評人何兆彬告訴美媒VICE全球新聞，這種情況前所未見。（圖取自vice新聞網頁vice.com）

「捍衛戰士2」放回中華民國國旗 美媒：本片最大膽舉動

2022-05-29 15:04
中央流行疫情指揮中心31日下午宣布，自6月1日零時起，國際機場回歸全數旅客抵台時配合於機場進行「唾液採檢PCR」，提醒採檢前請勿飲食、飲水。圖為入境旅客進行唾液採檢。(記者季相儒／攝影)

6月1日起入境台灣 全數改採「唾液採檢PCR」

2022-05-31 03:51
屏東東港驚傳人倫悲劇，一名男子照顧病母卅餘年，因兩人同時染疫壓力沉重，推母墜樓。記者魏斌／攝影

顧病母30年因染疫被擊垮鑄大錯 家屬哭求法官輕判

2022-05-29 18:03
藝人郭彥均關心疫情未料引發爭議。本報資料照片

「堵得住郭彥均 堵不住我的嘴」聲援潮洗版蔡英文臉書

2022-05-28 19:17
台灣今年早春葡萄裂果數量平均兩成。記者簡慧珍／攝影

葡萄甜度目測未必準 資深果農建議挑這顆試吃就對了

2022-05-29 14:19
屏東火車站兒童疫苗施打站，27日有不少家長帶著幼童冒雨前來施打疫苗，長長的人龍幾乎看不到盡頭。（記者劉學聖／攝影）

台+9.4萬例、343中重症、126死創3新高 6月放寬邊境

2022-05-28 02:29

超人氣

更多 >
美食網紅嫌華人超市噁心 遭網友抗議後刪影片、道歉

美食網紅嫌華人超市噁心 遭網友抗議後刪影片、道歉
德州一家五口慘遭滅門 逃獄囚犯疑作案遭警擊斃

德州一家五口慘遭滅門 逃獄囚犯疑作案遭警擊斃
錄像曝光 警匪追逐 華男被撞亡 妻要真相

錄像曝光 警匪追逐 華男被撞亡 妻要真相
世說新聞╱好市多買車真便宜嗎？業內人士這麼說...

世說新聞╱好市多買車真便宜嗎？業內人士這麼說...
哈利和梅根現身女王白金禧儀式 民眾歡迎也有嘲諷

哈利和梅根現身女王白金禧儀式 民眾歡迎也有嘲諷