性侵猥褻17兒少 惡狼教練重判236年

羅姓男子利用在多所國小當籃球隊志工帶男童外出機會，藉機性侵 、猥褻17名兒少，花蓮地院認定，羅男涉及妨害性自主有六案、成年人對兒童猥褻有25案，依照一罪一罰，近日對羅男判刑236年10個月，各刑合併定最重執行刑30年，可上訴。

判決指出，羅男過去曾對小學生猥褻多達84次，被法院判刑二年、緩刑五年確定，詎料在緩刑期間，又趁在花蓮多所國小擔任籃球義務教練機會，涉及性侵、猥褻多名男童，去年6月被花蓮地檢署起訴。

法院調查，羅男在籃球隊擔任助理教練，跟著球隊到外縣市比賽，不時出錢帶學生泡溫泉、吃飯，後來因有受害男童出現害怕肢體碰觸等行為，也有些熱愛籃球的男童突然不想再打球，家長察覺有異詢問，才揭發惡狼志工的假面具，向學校通報。

判決書指出，羅男於2019年至2011年間，在車上、家中房間、國小廁所、籃球教室等地，以自己曾是護理師名義，要男童配合做健康檢查，藉機猥褻多位男童，強逼男童張口為他「服務」，並拍下犯案過程，行徑惡劣。

羅男在偵審中辯稱，教練本來就會注意球員身體狀況，有受傷也會幫忙檢查，是「好意接觸」，至於拍照則是「誤觸」，沒有妨害性自主犯意。

合議庭認為，受害男童供詞一致，有受害者畫出教練家中平面圖，檢警也在羅男手機 、電腦硬碟中，找到存有私密部位照片及性侵影片，認定羅男犯下成年人對未成年人違反意願性交六次、猥褻則有25次，另拍攝、製造兒童或少年為性交或猥褻之影片，違反兒少性剝削防制條例。

花蓮地院庭長黃鴻達說，刑法第51條「宣告多數有期徒刑者，於各刑中之最長期以上，各刑合併之刑期以下，定其刑期，但不得逾30年」，合議庭已量處法定最重定執行刑上限30年。