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蔡英文視導陸戰隊 紅隼火箭扛上肩

記者蔡晉宇／台北3日電
蔡英文總統視導海軍陸戰隊66旅，親自上肩扛起國造紅隼反裝甲火箭，她說「很好操作、不會感覺重」。(記者陳煜彬／攝影)
蔡英文總統視導海軍陸戰隊66旅，親自上肩扛起國造紅隼反裝甲火箭，她說「很好操作、不會感覺重」。(記者陳煜彬／攝影)

蔡英文總統昨天視導海軍陸戰隊66旅，聽取國軍介紹武器裝備後，還親自上肩扛起國造紅隼反裝甲火箭，她表示，「很好操作、不會感覺重」，並對國產武器比了個讚。蔡總統也前往陸軍化生放核訓練中心、國防醫學院預防醫學研究所等三處勉勵官兵並致贈加菜金，預祝端午節快樂。

蔡總統昨實地了解單位戰備整備及武器裝備現況，陸戰66旅陳展並簡介紅隼近程反裝甲火箭、標槍飛彈、T108輕型狙擊槍、雙聯裝刺針飛彈、TS96系列星光夜視鏡、TS93步機槍夜視鏡等各式夜視鏡裝備。

紅隼反裝甲火箭重量五公斤，口徑66公釐、射程400公尺、穿甲厚度40公分，是中山科學院研發製造，同時採拋棄式發射管，配備折疊握把、肩靠固定片及戰術軌道，可供拆卸式瞄準具及夜視儀使用。

蔡總統聽取國軍簡介紅隼反裝甲火箭後，詢問如何操作與發射，並走上前拿起未裝上實彈的火箭筒上肩親自體驗操作方式；對於會不會覺得重，蔡總統說「不會」，更表示「我就在試它的重量，滿好操作的」。

陸戰隊士官代表接著介紹標槍飛彈、實際演練操作，特別提及在此次烏俄戰爭中，是烏克蘭軍隊成功對抗俄軍裝甲部隊的利器。媒體希望蔡總統親自操作標槍飛彈，她說，「這21公斤，已經有女兵操作過了」。

到了第三站預醫所，蔡總統表示，預醫所是衛福部疾管署指定的檢驗機構之一，並肩負起協助執行國軍檢疫，與相關機構合作自動化核酸檢測，以及抗原快篩的研發，有許多卓越的成效；現在疫情還沒過去，國際情勢也瞬息萬變，絕對不能有任何的鬆懈。

蔡總統特別提到，空軍日前失去一位優秀飛官，大家都感到非常不捨，但在此刻，更要打起精神，堅守崗位、保護國家，相信這也是紀念這位飛官的最好方式。

醫學 端午節 檢測

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