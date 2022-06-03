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藍爆：「福吉美」唾液快篩 驗不出Omicron

台灣新聞組／台北3日電
國民黨立院黨團舉行記者會揭露，由福又達代理的福吉美唾液快篩試劑，其原廠說明書內明確指出，福吉美只能驗出Alpha、Beta、Gamma、Delta病毒株。(圖：國民黨團提供)
國民黨立院黨團舉行記者會揭露，由福又達代理的福吉美唾液快篩試劑，其原廠說明書內明確指出，福吉美只能驗出Alpha、Beta、Gamma、Delta病毒株。(圖：國民黨團提供)

國民黨立院黨團2日舉行記者會揭露，由福又達代理的福吉美唾液快篩試劑，沒辦法準確驗出Omicron，質疑指揮中心把民眾當冤大頭。對此，指揮中心指揮官陳時中表示，有新的變異株出來，以前的仿單就不會提到；有用Omicron檢驗，符合台灣規定。

國民黨團書記長萬美玲指出，近期接獲民眾檢舉，由福又達代理的福吉美唾液快篩試劑，原廠說明書內明確指出，福吉美只能驗出alpha、beta、gamma及delta病毒株，就是沒有Omicron。

國民黨立院黨團舉行記者會揭露，由福又達代理的福吉美唾液快篩試劑，其原廠說明書內明...
國民黨立院黨團舉行記者會揭露，由福又達代理的福吉美唾液快篩試劑，其原廠說明書內明確指出，福吉美只能驗出Alpha、Beta、Gamma、Delta病毒株。(圖：國民黨團提供)

萬美玲說，選民陳情一名國小孩童同班同學確診，在家居隔第二天出現症狀，父母用唾液快篩驗完是陰性，但小孩持續發燒、喉嚨痛，用一般快篩試劑才驗出陽性；弟弟隔幾天也出現症狀，唾液快篩仍是陰性，用了一般快篩才呈現陽性。

國民黨立委林奕華則說，第二間唾液快篩廠商「易可安」5月23日才通過食藥署EUA，比福又達4月通過福吉美的唾液快篩慢了整整一個月，質疑為何讓福又達做獨門生意一個月，又驗不出Omicron？

萬美玲還拿出「易可安」的資料稱，福吉美並未通過南韓正式許可證，質疑沒用的快篩可能嚴重影響醫治黃金時間、造成病毒傳播，「這簡直就是政府殺人」。

國民黨立院黨團舉行記者會揭露，食藥署5月23日核准一間新的唾液快篩廠商「易可安」...
國民黨立院黨團舉行記者會揭露，食藥署5月23日核准一間新的唾液快篩廠商「易可安」，廠商製作的對照表寫到，福吉美並未通過韓國正式許可證，可偵測變異株內也沒有Omicron。(圖：國民黨團提供)

林奕華也質疑，在馬來西亞、澳洲75元台幣（約2.5美元）就能買到的唾液快篩，在台灣要賣175元台幣（約5.9美元），資訊又不完全揭露，是把民眾當冤大頭。

對此，食藥署發聲明表示，無論原廠產品說明書是否列出可測得變異株種類，食藥署皆要求業者應根據病毒突變和變異株的發生率，評估產品檢測新出現的突變和變異株性能，並檢附評估變異株性能評估報告，經審查確認可檢測Omicron變異株方可核准。

食藥署醫粧組科長蔡文偉說，只要有專業核准字號，確認後都可以測到相關變異株；廠商也不見得每當有新的變異株出現，就會改版說明書，他們有企業管理上的考量，因此不見得會把所有可測得的變異珠，統統羅列出來。

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