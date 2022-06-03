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施工延宕被罰 綁架台鐵女官員拍裸照 包商判賠240萬

記者曾健祐／台中3日電
台中司法大厦。(記者曾健祐／攝影)
台中司法大厦。(記者曾健祐／攝影)

華盛營造承攬「臺中都會區鐵路高架捷運化計畫」施工延宕，其蘇姓特助不滿時任鐵改局鄭姓主任要開罰，竟找人企圖偷拍鄭外遇照爆料，失敗後綁架她強拍裸照，恐嚇「不要多管閒事」，鄭控訴身心嚴重受創，法院刑事依妨害自由判蘇二年六月，蘇及華盛應給付鄭240萬元（台幣，下同，約8.16萬美元），可上訴。

鄭主張，高架計畫2012年6月發包興建，其中「「CCL531標松竹站、太原站、精武站、五權站及大慶站車站主體工程」由華盛公司得標，但華盛施工延遲，公司的蘇姓董事長特助與當時台鐵中工處長交好，中工處長表示不予開罰，但自己仍依法對華盛計罰。

未料引起蘇女不滿，她透過關係找來五名男子跟監、偷拍她，企圖拍到她蹺班、和人夫約會照片以向媒體爆料逼她離職，但因始終無法得逞，蘇改指示同夥綁架她，2015年7月27日遭強押到新竹縣竹東火葬場工寮強拍裸照，恐嚇「叫妳好好工作，不要多管閒事」、「報警就把裸照PO上網」。

鄭表示，自己為保護國家利益依法開罰，卻遭蘇女等人綁架拍裸照，造成自己身心受創，對蘇女、華盛求償精神撫慰金1000萬元；而蘇女妨害自由部分，刑事已被判二年六月確定。

蘇女抗辯稱，她沒參與綁架拍裸照、恐嚇一事，無實際妨害自由行為，華盛公司也認為，就算蘇、鄭之前有恩怨，但也和蘇在公司的職務無關，認為連帶對華盛求償無依據，也爭執求償金額過高。

法院審酌，蘇女受雇華盛，為避免鄭堅持計罰，而有動機蒐集對她不利證據，且蘇也會不定時打電話給同夥，確認是否認真監看鄭，足認蘇確為實際主導監看、偷拍之人，且因無法得手，才指示用更激烈手段綁架拍裸照，要逼鄭女離職，且刑事部分也持同樣認定。

法院認為，蘇指示綁架鄭，企圖影響公共工程執行，顯目無法紀、加害程度重大，造成鄭尊嚴貶損、身心俱創，認定蘇侵害隱私、自由權部分，應給付600萬元，而華盛公司也需負連帶給付責任。

法院也說，蘇身為主導者，指示其餘5人綁走鄭，蘇、五名共犯各應負40％、60％責任，因鄭遲未向其餘五名共犯求償，請求權已逾兩年時效而消滅，因此判蘇、華盛一共應給付鄭240萬元。

台鐵 隱私 捷運

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