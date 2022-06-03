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新北議員接獲投訴 某康復之家傳教保員性侵安置少女

記者李定宇／新北3日電
新北市某康復之家未成年少女，日前被社工帶到派出所向警方報案，表示她居住康復之家時竟遭教保員性侵得逞。示意圖，非當事人照片。(本報資料照片)
新北市某康復之家未成年少女，日前被社工帶到派出所向警方報案，表示她居住康復之家時竟遭教保員性侵得逞。示意圖，非當事人照片。(本報資料照片)

一名居住於新北市某康復之家的未成年少女，日前被社工帶到派出所向警方報案，表示她居住康復之家時竟遭教保員性侵得逞，少女因此發生自殘現象，目前被安置在醫院戒護病房，家屬向市議員林銘仁控訴，事發一個月未做筆錄。社會局回覆係因少女情緒不穩，上月24日已完成筆錄。

這此事件曝光的原因，是因社工定期查訪該少女時，少女表示遭男性教保員性侵，社工因此於4月27日將少女帶往派出所報案。但事隔多日警方仍未對少女做筆錄，因此少女親友向新北市議員林銘仁陳情，希望盡快釐清案發過程。

市議員林銘仁表示，少女親友於5月20日陳情表示，朋友孫女於被安置機構教保員性侵，且少女事發後有自殘跡象，因此被安排至戒護病房。少女身處弱勢身分，所以才由社會局進行安置，但應該是少女避風港的安置機構，卻成為讓她受更深的傷害，社會局責無旁貸。

且自4月27日報案至5月20日仍未做筆錄，如何完備相關物證保存？社會局、警察局辦案應更積極，並全面調查該機構是否有其他受害人。少女身心受創頗深，應協助少女之後入住雙北適當的安置場所，以利後續案件偵辦，且安排社工師心理師進行身心輔導。

新北市家防中心對此表示，此案接獲通報後，當日進行性侵檢傷並安排筆錄，但因少女癲癇發作且情緒狀況不穩定致無法完成筆錄。後因少女持續於精神科病房住院中，且新冠肺炎本土疫情擴散，醫院基於防疫考量，於進行防疫作為完排後，由社工陪同少女於5月24日完成性侵筆錄。

新北市衛生局回應，有關4月27日少女報案指稱性侵情事，機構回應其工作人員皆秉持專業倫理，並無侵害情事，並配合檢調單位後續調查。新北市婦幼隊也說，男性教保員矢口否認有性侵少女行為，目前也尚無相關證據，案件後續將配合檢察官指揮偵辦。

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