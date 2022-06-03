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性侵求助少女 害她17次輕生身亡 消防員有罪定讞

記者林孟潔／台北3日電
新竹縣消防局值勤員陳璽元。(翻攝照片)
新竹縣消防局值勤員陳璽元。(翻攝照片)

新竹縣消防局勤務指揮中心執勤員陳璽元四年前接獲16歲少女輕生求助電話，藉關心名義約少女兜風，在車上性侵得逞，少女不堪受辱，也不滿與陳和解，事後17次輕生身亡；陳一度獲判無罪，最高法院依成年人故意對少年犯對受扶助人利用機會性交罪，判1年10月徒刑定讞。

少女有精神疾病困擾，母親肺腺癌過世，一直由學校輔導，她2018年2月割腕，打119求助，陳接電話受理；陳藉此得知少女電話號碼，多次傳簡訊、LINE訊息關心少女，兩人多次見面，陳也會送早餐給少女。

陳2018年4月6日晚間開車載少女，將車停路邊要求少女到後座性侵得逞；少女固定和學校輔導老師約談時談及此事，甚至說「想要殺掉他」。

據悉，案發後至2019年間，消防局受理少女16次輕生報案紀錄，少女2020年2月第17度輕生身亡。

陳否認犯行，稱當晚說了黃色笑話，對少女言語性騷擾，才以10萬元（台幣，下同，約3400美元）和解，和解書上也寫明是性騷擾，非性侵。他是用長輩心情開導、關心少女，藉送早餐、一起吃早餐來輔導。

新竹地方法院一審認為少女說法反覆不一，判陳無罪；台灣高等法院根據醫院驗傷報告、對話紀錄、證人說法等，認定陳性侵少女，且少女質問時陳皆沒否認，反而提出10萬元和解要求，並質疑少女是否設局騙他。

少女父親證述，少女簽完和解書後很不甘心、憤怒，不服陳用性騷擾和解；法院認為，少女不同意和解，無法消化情緒，而多次輕生。

判決指出，陳接獲少女報案電話，見少女年幼而關心輔導，和少女建立扶助關係，卻藉機性侵，事後卻以性騷擾和解，導致少女難以同意而有輕生舉動，且陳犯後態度不佳，改判1年10月徒刑。陳不服上訴，最高法院昨駁回，全案定讞。

性騷擾 性侵 LINE

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