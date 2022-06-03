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多日未出門 父死家中 身障女無法自救身亡

記者邱瑞杰／基隆3日電
基隆市黃姓父女昨天被人發現陳屍家中，警方封鎖現場調查。(記者邱瑞杰／翻攝)
基隆市黃姓父女昨天被人發現陳屍家中，警方封鎖現場調查。(記者邱瑞杰／翻攝)

基隆市黃姓男子在妻子罹癌過世後，獨自照顧身心障礙、生活無法自理的女兒，每天帶著她上、下班。鄰居昨天察覺多日未見黃家父女出現，心生起疑報警，員警進屋發現父女都已死亡，由遺體狀況研判黃男先死亡，女兒疑不知求救，也無法自救身亡。警方初步排除他殺嫌疑，報請檢察官相驗調查。

據了解，六十五歲黃男在營造公司擔任經理，有高血壓心血管疾病。妻子前年病逝後，他獨力照顧廿三歲的女兒。黃女的眼睛、手腳有缺陷，加上患有心肺功能障礙疾病，生活無法自理。

鄰居說，黃男過去會揹著女兒上、下樓梯到學校上課，女兒畢業後，改帶女兒到工地上班。曾建議黃男找社工協助，但對方只是微微笑的回說不用，一直靠自己照顧女兒。

黃家父女平時和鄰居有互動，近日因有人發現黃家傳出臭味，加上鄰居回想最近一次看見黃男是五月廿三日，這幾天沒人看見父女出門，趕緊報警，沒想到兩人在屋內死亡，悲劇早已發生。

基隆警三分局昨天中午接獲報案，指住在百福社區的黃姓父女多日未出門，擔心發生意外。員警協同里長、鎖匠打開黃家大門，馬上聞到異常的屍臭味，進屋查看，發現黃男床尾位置，黃女倒臥床邊地面，均已死亡。

警方封鎖現場採證調查，黃家門窗均未遭到破壞，也無打鬥痕跡，並無外力介入跡象，初步排除有他殺嫌疑。

高血壓 心血管疾病 檢察官

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