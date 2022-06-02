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觀光業「餓太久」 55億台幣國旅補助7月15日提前上路

記者邱瓊玉、葉冠妤／台北2日電
觀光振興將提早到7月15日實施，自由行旅宿補助金額每晚最高可補1300元台幣。（本報資料照片）
觀光振興將提早到7月15日實施，自由行旅宿補助金額每晚最高可補1300元台幣。（本報資料照片）

疫情影響，勞動部最新無薪假人數已達1萬7193人，本期新增1412人中，六成都是住宿餐飲業。為了振興觀光，交通部向政院爭取55億（台幣，下同，約1.87億美元）預算，原擬9月才上路，但業者抱怨已「餓太久了」，恐撐不到9月，昨交通部長王國材與業者座談後，拍板提前從7月15日就上路。

勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛說，這波疫情對住宿餐飲的衝擊，在本期無薪假開始明顯浮現，包括兩家中大型飯店加起來就快300人，也有一家連鎖餐飲店100多人；另運輸倉儲業出現遊覽車業，推測與畢旅停辦、民眾減少出遊有關。

交通部原打算9月啟動觀光振興，但王國材昨和旅行社、旅宿、遊覽車、品保協會等相關業者座談後，很多業者都反映撐不到那時。中華民國旅行商業同業公會全聯會蕭博仁說，撐到9月「太辛苦了」，一直都在加護病房，希望趕快移到普通病房。

交通部觀光局長張錫聰說，昨確定自由行平日旅宿補助會提早到7月15日，每人限一次800元，若住環保標章、星級旅館、好客民宿、自行車友善旅宿，或旅客完整接種三劑疫苗等，再加碼500元，等於最高補助1300元。

旅行社特色團遊每團補助2萬元，另有七項加碼，包括安排國家綠道、16條多元自行車路線、三天兩夜以上等，每項可加碼補助5000元，最高每團補助3萬元。

另交通部公路總局將針對旅行業租用評鑑乙等以上遊覽車，提供每日1000元至2000元的補助給遊覽車業者，最高可補助三日。

觀光 疫情 中華民國

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