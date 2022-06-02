不忍癌兒折磨行凶 法律有不足 無法緩刑

老婦邱張阿緞不忍罹癌臥病的兒子長期受折磨，拿菜刀砍子想一了百了，兒子求救躲過一劫；邱婦坦言「想減輕兒子的痛」、「不想讓他這麼痛苦」。桃園地方法院審酌邱婦獲兒子原諒，母子關係修復，依殺人未遂罪判她二年七月；台灣高等法院昨駁回上訴，但特別說明受限法律規定無法緩刑，是法律不足之處。

高院 審判長昨宣判時表示，關於緩刑，台灣不像日本選擇多，若非二年以下有期徒刑無法緩刑，這是法律不足地方，本案無法緩刑。審判長請檢察官 執行時，先將邱張阿緞送精神鑑定，確認是否有受刑能力，依照刑事訴訟 法第467條妥適處理。

刑事訴訟法第467條規定受徒刑或拘役之諭知但有下列情形時，依檢察官指揮，於痊癒或該事故消滅前停止執行，事由包括「心神喪失、懷胎五月以上、生產未滿二月、現罹疾病，恐因執行而不能保其生命」。

七十四歲邱張阿緞因罹癌兒子長時間臥病在床，2019年8月3日下午1時許，拿菜刀朝兒子脖子砍好幾下，再割腕自殘。兒子用手機傳訊息向家人求救，警方獲報到場將二人送醫急救。

桃院審理時，兒子改口「不小心被畫傷」，是為攔阻她自傷才受害；法院認為母子至親，兒子為免母親遭追究殺人重責，袒護母親、沒說實話。

邱張阿緞律師說，她長期患重鬱症，經鑑定認知能力呈邊緣障礙、自我控制及適應力較弱，主張她當時辨識行為能力顯著降低，應適用刑法第19條減刑。

桃院調查，邱婦警詢時說「想減輕兒子的痛」、「不想讓他那麼痛苦」，還說對方罹癌沒力氣反抗，動機、經過交代清楚；事發前情緒、反應都正常。精神鑑定指邱婦無脫離現實的想法或知覺干擾，選在家人不在時行凶，雖長期承受照顧兒子壓力，但精神、辨識能力沒顯著降低，法官認定不適用刑法19條減刑規定。

但法官考量她喪夫不久，一時負面情緒企圖殺兒永久解除他病痛折磨，兒子事後恢復，且更能關心母親，可見已獲原諒，依刑法第59條「情堪憫恕」予以減刑。