失竊長鬃山羊骨骸標本尋獲 警引魂回家

農委會特有生物研究保育中心2月遭竊的長鬃山羊標本，警方5月29日尋回。（記者陳弘逸翻攝）

高雄市桃源區位於海拔1650公尺的農委會特有生物研究保育中心，二樓珍藏的長鬃山羊的骨骸標本今年2月遭竊，由於該標本為保育類標本，極其珍貴，警方獲報展開調查，調閱大量監視畫面，篩檢 可疑車輛，終於在近日，掌握竊嫌身分，並赴台中市尋回珍貴標本。

本報系聯合報報導，農委會特有生物研究保育中心，位於桃源區海拔1650公尺，距藤枝國家森林公園外8公里之遙，今年3月22日下午1時許，中心內的林姓技工發現一樓後窗玻璃遭破壞，珍藏在二樓的長鬃山羊骨骸標本遭竊，便向警方求助。

警方獲報展開調查，但案發地偏遠、未裝設監視器設備，又長期無員工出入，以致案發日期難以研判，案情一度陷入膠著，便擴大向外七公里處調閱出雲山管制站、森濤所及遊樂區路口監視影像，從2月1日至3月22日期間出入可疑涉案汽、機車清查，逐一篩檢分析。

歷時近兩個月追查，直至4月中旬刑事局鑑識中心指紋比對鑑定報告書出爐，研判有竊盜前科40歲劉姓男子涉有重嫌，待蒐證完畢，警方於5月29日遠赴台中市劉男住處搜索，並尋回標本。

據了解，自稱是高山領隊的劉嫌把標本視為收藏，向其他山友炫耀。雖然該標本無法估算市值，但該標本為保育類物種遺骸製成，作為研究使用，極其珍貴。

台北中國時報報導，六龜警方訊後將劉嫌依竊盜、毀損罪嫌送辦，並慎重將山羊骨骸標本及靈魂一同引領回山上。

報導指出，劉嫌去年底曾帶著遊客進入試驗站躲雨，發現玻璃座蓋的長鬃山羊骨骸標本，心生歹念想占為已有，2月6日獨自從台中開車上山偷竊。

報導說，由於山羊骨骸標本流浪在外地已三個多月，警方運回前特別跟山羊引魂對話：「委屈你了，你應該生活在山區，卻讓你生活在台中市區，現在要帶你回家了」。上車時也特別禱告，告訴山羊要一路緊跟隨走，將原屬高山的山羊標本及靈魂從市區引領回山上。