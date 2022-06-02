我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

奧克拉荷馬醫院槍案5死 兇手攜2把槍、估近40歲

國家情報總監最新報告：查處中國間諜 不得歧視華裔

失竊長鬃山羊骨骸標本尋獲 警引魂回家

台灣新聞組／高雄2日電
農委會特有生物研究保育中心2月遭竊的長鬃山羊標本，警方5月29日尋回。（記者陳弘逸翻攝）
農委會特有生物研究保育中心2月遭竊的長鬃山羊標本，警方5月29日尋回。（記者陳弘逸翻攝）

高雄市桃源區位於海拔1650公尺的農委會特有生物研究保育中心，二樓珍藏的長鬃山羊的骨骸標本今年2月遭竊，由於該標本為保育類標本，極其珍貴，警方獲報展開調查，調閱大量監視畫面，篩檢可疑車輛，終於在近日，掌握竊嫌身分，並赴台中市尋回珍貴標本。

本報系聯合報報導，農委會特有生物研究保育中心，位於桃源區海拔1650公尺，距藤枝國家森林公園外8公里之遙，今年3月22日下午1時許，中心內的林姓技工發現一樓後窗玻璃遭破壞，珍藏在二樓的長鬃山羊骨骸標本遭竊，便向警方求助。

警方獲報展開調查，但案發地偏遠、未裝設監視器設備，又長期無員工出入，以致案發日期難以研判，案情一度陷入膠著，便擴大向外七公里處調閱出雲山管制站、森濤所及遊樂區路口監視影像，從2月1日至3月22日期間出入可疑涉案汽、機車清查，逐一篩檢分析。

歷時近兩個月追查，直至4月中旬刑事局鑑識中心指紋比對鑑定報告書出爐，研判有竊盜前科40歲劉姓男子涉有重嫌，待蒐證完畢，警方於5月29日遠赴台中市劉男住處搜索，並尋回標本。

據了解，自稱是高山領隊的劉嫌把標本視為收藏，向其他山友炫耀。雖然該標本無法估算市值，但該標本為保育類物種遺骸製成，作為研究使用，極其珍貴。

台北中國時報報導，六龜警方訊後將劉嫌依竊盜、毀損罪嫌送辦，並慎重將山羊骨骸標本及靈魂一同引領回山上。

報導指出，劉嫌去年底曾帶著遊客進入試驗站躲雨，發現玻璃座蓋的長鬃山羊骨骸標本，心生歹念想占為已有，2月6日獨自從台中開車上山偷竊。

報導說，由於山羊骨骸標本流浪在外地已三個多月，警方運回前特別跟山羊引魂對話：「委屈你了，你應該生活在山區，卻讓你生活在台中市區，現在要帶你回家了」。上車時也特別禱告，告訴山羊要一路緊跟隨走，將原屬高山的山羊標本及靈魂從市區引領回山上。

篩檢

上一則

訪美見不到坎伯？朱立倫：此行沒有比較心情

下一則

台無薪假衝1.7萬人 今年新高住宿 餐飲業災情最慘重

延伸閱讀

封面故事／為亡母立志攻克腦癌 廖敏妃成國際神經外科權威

封面故事／為亡母立志攻克腦癌 廖敏妃成國際神經外科權威
吳尊友：出現新冠陽性的區域 每日進行核酸檢測

吳尊友：出現新冠陽性的區域 每日進行核酸檢測
找了13年…失蹤少女成骨骸 綁架殺人案偵破 嫌犯落網

找了13年…失蹤少女成骨骸 綁架殺人案偵破 嫌犯落網
中國多地急徵核酸採樣員 有年終獎金、免費住宿等福利

中國多地急徵核酸採樣員 有年終獎金、免費住宿等福利

熱門新聞

「捍衛戰士2」2年前的預告片撤除中華民國國旗，如今卻在電影中重現，香港影評人何兆彬告訴美媒VICE全球新聞，這種情況前所未見。（圖取自vice新聞網頁vice.com）

「捍衛戰士2」放回中華民國國旗 美媒：本片最大膽舉動

2022-05-29 15:04
Google公布「台灣年度最多人瀏覽的Google街景地點」，台灣指標性建築「台北101大樓」只排名17。 （本報資料照片）

不是101…Google公布台灣年度熱門地點 網見第1名傻眼

2022-05-25 18:35
中央流行疫情指揮中心31日下午宣布，自6月1日零時起，國際機場回歸全數旅客抵台時配合於機場進行「唾液採檢PCR」，提醒採檢前請勿飲食、飲水。圖為入境旅客進行唾液採檢。(記者季相儒／攝影)

6月1日起入境台灣 全數改採「唾液採檢PCR」

2022-05-31 03:51
藝人郭彥均關心疫情未料引發爭議。本報資料照片

「堵得住郭彥均 堵不住我的嘴」聲援潮洗版蔡英文臉書

2022-05-28 19:17
屏東東港驚傳人倫悲劇，一名男子照顧病母卅餘年，因兩人同時染疫壓力沉重，推母墜樓。記者魏斌／攝影

顧病母30年因染疫被擊垮鑄大錯 家屬哭求法官輕判

2022-05-29 18:03
TVBS發生女主播霸凌事件，消息已炸鍋新聞圈。（本報資料照片）

台電視台TVBS女主播宮鬥霸凌 她嘆：老天不給、爭也沒用

2022-05-25 20:35

超人氣

更多 >
馬斯克下最後通牒 特斯拉主管回來上班否則離職

馬斯克下最後通牒 特斯拉主管回來上班否則離職
強尼戴普勝訴 安珀赫德因毀謗須賠償1500萬元

強尼戴普勝訴 安珀赫德因毀謗須賠償1500萬元
奧克拉荷馬醫院傳槍擊 至少5死、槍手身亡

奧克拉荷馬醫院傳槍擊 至少5死、槍手身亡
CNN：今夏出遊要有諸事不順的心理準備

CNN：今夏出遊要有諸事不順的心理準備
拜登前媳婦回憶錄：得知夫外遇嫂嫂 震驚但沒心碎

拜登前媳婦回憶錄：得知夫外遇嫂嫂 震驚但沒心碎