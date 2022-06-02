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上市櫃高薪排行 瑞鼎611萬台幣稱冠

記者王奐敏、黃力／台北2日電

臺灣證券交易所、櫃買中心昨日發布2021年上市櫃公司平均薪資費用，統計多達110家公司平均員工薪資達200萬元（台幣，下同，約6.8萬美元）以上，並以瑞鼎的611萬元稱冠，信驊、祥碩、聯發科、瑞昱、聯詠、群聯等高價股也上榜。

值得注意的是，上市上櫃前十名員工領高薪的幸福企業，各有八家都是半導體業；上市公司半導體產業平均員工薪資就高達203.8萬元，上櫃公司半導體產業137.5萬元，都是各產業最高。

另外，也有投控公司上榜，如聯華、日月光投控、鑫聯大投控等，由於是加計高階員工薪資，拉抬整體員工水準，特別是投資控股公司員工人數不多，又以高階員工為主，尤其是食品業的聯華，員工人數列載僅八人。

證交所、櫃買中心強調，員工是企業的資產，企業提供良好的薪酬制度及員工福利，除可增進員工之向心力，亦是企業社會責任的具體實踐，有助於確保企業永續發展；6月底前也會揭露「非擔任主管職務之全時員工薪資資訊」，包括非經理人的全時員工人數、薪資總額、薪資平均數及薪資中位數，與公司經營績效與員工薪酬的關聯性與合理性說明，這個數字會更具代表性跟反映真實現況。

證交所和櫃買中心昨日首度公布所有公司平均薪資費用，其中，73家上市公司及37家上櫃公司平均費用逾200萬元，高薪讓全市場超級羨慕。

以前10名來看，上市公司以瑞鼎平均每位員工薪資費用達611萬元高居第一，其次是聯詠516萬元，第三聯發科513萬元，另外高於400萬元的有矽創、瑞昱、晶豪科；聯華、日月光投控、長榮、以及祥碩則在360萬元以上。

上櫃公司前十名中以凌陽創新395萬元第一，杰力386萬元居次，昇佳電子353萬元第三，其餘平均薪資在300萬元以上還有晶焱、藥華藥、原相、九齊、信驊、鑫聯大投控，群聯則為282萬元。

也高於200萬元的上市公司還有陽明279萬元、萬海254萬元、中鋼246萬元、鴻海234萬元、宏碁226萬元、華碩207萬元；晶圓代工龍頭台積電，每位員工領246萬元。相較上市公司，上櫃公司的「200萬年薪俱樂部」，明顯多了生技公司，例如逸達261萬元、生華科241萬元、智擎237萬元，以及益安216萬元。

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