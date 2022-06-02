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獅子會長殺女友辯「想見耶穌」 扯出吳宗憲妻送的聖經

記者王宏舜／台北2日電
新台北獅子會前會長林易暘勒死同居的許姓女友，他辯稱兩人事前約好要「一起去見耶穌」。(記者王宏舜／攝影)
新台北獅子會前會長林易暘勒死同居的許姓女友，他辯稱兩人事前約好要「一起去見耶穌」。(記者王宏舜／攝影)

新台北獅子會前會長林易暘去年在租屋處以皮帶勒死58歲許姓女友，並割她手腕二刀，翌日欲割腕輕生但獲救，台北地檢署依殺人罪起訴，一審以他因感情、工作、金錢等問題就殺人，判無期徒刑，褫奪公權終身。林上訴，台灣高等法院昨行準備程序，他聲稱事前兩人就說好要去「見耶穌、去神的國度」，並質疑檢方證據清單上沒有藝人吳宗憲的太太送他們的聖經。

林易暘（52歲）國中肄業，取得實踐大學技術士同等學歷，擔任工程公司負責人，同時從事力匯直銷。他與許女都離婚，2018年開始交往，各攜1兒共4人，在台北市新生北路租屋。

林與許女因感情、工作等問題，多次爭吵，去年11月間林協議搬離租屋處。許女去年10月25日中午參加力匯直銷年終聚會後，再與八名朋友聚餐，許女喝了些酒，回到家後醉倒地上。林在許女的兒子離開後，竟拿皮帶從她背後勒死她，再到廚房拿菜刀試圖割腕，但因「出力過淺」而沒死成；許女的朋友致電關心，林還謊稱「她喝醉了」。

為避免許女被殺一事曝光，林易暘要求兒子返回高雄老家，又趁許女兒子返家前「割腕」，營造「殉情」假象。

林易暘聲稱聲稱許女的工作壓力大，他想賣畫分擔壓力，但她心情低落，找她一起「走絕路、見耶穌」。林說，許女要求先割她的腕，但他不想把房間弄得到處是血，因此先勒暈對方再自己割腕。他說，許女吵了很多次要見耶穌，他被吵得很累，便想兩個人都去「見耶穌」。

不過北院認為林易暘只是因為感情、工作與經濟問題就趁許女毫無防備之際下手，且殺意甚堅，惡性重大，不採信他「謀為同死」的說法，判他無期徒刑。

林易暘上訴，高院昨開庭，他光是講述上訴理由就講了一小時，聲稱和許女互動良好，疫情期間都是他在做菜，且日前和許女的兒子談以886萬民事和解。

林否認是用警方查扣的皮帶當行凶工具，而是許女親手交給他、約三公分寬的帶子。林埋怨檢察官沒有調查他和許女的通聯記錄，證據清單上也沒看到他們的枕頭上有吳宗憲的妻子送他們的聖經、巴黎世家名牌外套。因林不斷咕嚷和許女約定好要去「見耶穌」「神的國度」，法官打斷問「耶穌有鼓勵自殺嗎？」他回「相信有神的國度、我還沒念到那兒」。

法官也要求林易暘說明下手時許女是清醒狀態還是睡著？如何確認她想尋短？為何只有他留遺言？林則支支吾吾，顧左右而言他地說「這是我們喝酒的負面行為，我們獅子會長很熱忱...」。

辯護律師希望法官能夠改期，以確認本案的辯論方向，法官提醒「皮帶上有林的DNA」，並定7月6日再開庭。

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