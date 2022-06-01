禁藥貼文 汪小菲火速道歉：不會再打擾大S生活

汪小菲指大S服用禁藥火速道歉，表示做了一生中最後悔的事。（取材自臉書）

汪小菲 和大S （徐熙媛 ）離婚後，一連串脫序發言讓外界霧裡看花；汪小菲5月30日爆料大S花他百萬、服用違禁藥物，隨後又火速刪文，眼見風暴愈演愈烈，31日他再度發文，為一時衝動致歉，說他「做了一生中最後悔的事」，並表示除了孩子的事外，不會再打擾大S生活。

汪小菲近來屢遭爆料婚內出軌「不只1人」，他30日突在微博反擊，聲稱大S每月花他100萬「長期通過他人處方服用違禁藥物」；卻在5分鐘後火速刪文，之後又反覆將文章曝光再刪除，一連串脫序行為令許多原本支持他的人也看不下去。

汪小菲31日發文道歉：「昨日，我作出了一生中最後悔的一件事，我對熙媛，孩子們，徐媽媽深感愧疚。」汪小菲表示，他願意接受所有人的批評和嘲諷，「做錯了就要認，40歲的人，說出不負責任的話，大家嘲也是應該的，讓網友們看笑話了。」「網上所有的批評和嘲諷我都接受，讓網友們看笑話了」，也希望未來能夠儘量彌補這些傷害。

向來支持汪小菲的S媽因為前女婿的暴走言論哭了1天說，不過得知汪小菲道歉後，她在接受媒體訪問時邊哭邊說：「這樣很好呀！道歉是勇敢的態度，說錯話、做錯事都道歉，我會原諒他的。」

而汪小菲的母親張蘭傳出也氣到住院，張蘭31日也在直播中承認自己剛從醫院回來，全身沒力氣，但她看來精神狀況還不錯。

S媽說：「他40歲了，應該要長大了，他承認錯誤就要改進，我會因為他是我孫子孫女的爸爸而繼續支持他、疼愛他」，不過S媽有但書，「如果他之後做了什麼見不得人的事，他要自己承擔，我不會再袒護他了。」

此外，資深狗仔葛斯齊日前爆出多張汪小菲和張穎穎的親密照，指汪小菲婚內出軌，汪小菲揚言提告，葛斯齊昨開記者會反擊，表明手上還有很多證據，汪小菲被拍到的就有5個出軌對象，葛斯齊也公開和汪小菲的私下對話，汪小菲表面強硬提告，私下卻搬出媽媽張蘭住院向他求饒，希望他別再繼續爆料。