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新版國際駕照 加註TAIWAN字樣 7月1日啟用

記者楊文琪／台北1日電
台灣國際駕駛執照加註「TAIWAN」文字，以維護台灣人在海外駕車權益，自2022年7月1日起啟用。(圖：公路總局提供)
台灣國際駕駛執照加註「TAIWAN」文字，以維護台灣人在海外駕車權益，自2022年7月1日起啟用。(圖：公路總局提供)

為強化台灣國際駕駛執照之辨識性，於國際駕駛執照加註「TAIWAN」文字，以維護台灣人在海外駕車權益，自今年7月1日起啟用。

公路總局表示，台灣國際駕照封面加註TAIWAN方式，係加註於「International Driving Permit」上方，識別較明確，國際駕照其他格式內容並未改變。

公路總局說，台灣國際駕照互惠之國家及地區有95個(美國有48州(加地方)，加拿大13省)，經統計2017-2019年每年核發國際駕照計16萬餘件、2020年起受疫情影響出國人數，每年核發3萬餘件。申請台灣國際駕照須領有台灣駕照，最長核給3年，舊版國際駕照未達有效日期前仍屬有效，民眾無須重新申請可繼續使用。交通部已請外交部駐外單位協助說明新舊版本差異，及舊版本之有效期間仍可使用。

據台灣中國時報報導，現行國際駕照封面僅標示「Republic of China」，之前即有立委提出，為避免被誤認為來自中國，國際駕照應比照護照，加註放大「TAIWAN」。

外交部2020年宣布新版護照封面版本，新版護照保留「Republic of China」，但變成繞著國徽的不明顯式樣，而新增的「TAIWAN」文字，字體顯眼到幾乎比「中華民國」、「護照」還大。

去年5月，多位民進黨立委呼籲國際駕照應比照護照加註「台灣」，以加強識別度，並要求交通部趁疫情出國人數少時，推動國際駕照正名。

駕照 疫情 中華民國

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