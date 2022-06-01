長榮馬來西亞籍女大生命案 吃案三警被懲處降級

台南長榮大學前年發生馬來西亞籍女大生遭殺害案，吃案三警被懲處降級。(本報資料照片)

長榮大學馬來西亞籍鍾姓女學生前年遭殺害，事後爆出時任台南市警歸仁分局大潭派出所警員高武源未依規定受理報案，所長張忠肯、分局長楊慶裕未盡監督之責，監察院去年以3人嚴重損害警察 機關信譽、形象彈劾 後移送懲戒法院，懲戒法院昨判楊、張降2級改敘，高降1級改敘。

楊慶裕案發時被調科長，沒多久又派新化分局長，遭彈劾後2次被拔官降調秘書。他昨天表示尊重，「不再對此事回應了」。張忠肯已請調彰化，他說「沒特別看法」。高武源退休。此案也導致時任台南市警察局長詹永茂3個月後垮台。

鍾姓女大生2020年10月28日遭嫌犯梁育誌擄走性侵 殺害，橋頭地方法院今年3月依強制性交故意殺人罪判梁死刑。

鍾女遇害前，9月30日晚間同校另一女生就險遭梁擄走性侵，事後與房東女兒到大潭派出所報案，高武源未依規定受理報案，沒開報案3聯單、未製作筆錄，也沒在員警工作紀錄簿記載。鍾女命案偵破，女學生再次到派出所製作報案與指認筆錄，匿報才爆發。

監察院調查，張忠肯9月30日晚間就知被害人報案經過，卻沒處理匿報違失。命案偵破後，張也沒上報女學生曾報案訊息，致分局新聞稿登載不實。

期間楊慶裕兩度至大潭所督導，未發現高、張違失。身為分局長對外發言應格外謹慎、查證，楊10月30日受訪卻稱險遇害女學生無法指認、不願報案，是「惡作劇」。

監院以楊調監視器就可確認女學生有無報案，卻沒查證，違失重大。3人均違反公務員服務法「依法律、命令所定執行其職務」「謹慎勤勉，不得有驕恣貪惰」「執行職務，應力求切實，不得畏難規避，互相推諉或無故稽延」規定，導致外界質疑警察吃案，嚴重毀損警察信譽與形象，通過彈劾。

懲戒法院認定張忠肯參與辦案卻沒監督，楊慶裕對外發言不實，讓外界產生警察吃案印象，判2人降2級改敘，高武員降1級改敘。可上訴。

警政署表示，降級改敘影響薪俸，另至少管制2年，不能升遷。