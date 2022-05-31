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台AT-3教練機高雄岡山墜毀 1少尉飛官殉職

台AT-3失事肇因成謎 飛官在空回報飛機正常 隨即失事？

記者洪哲政／台北31日電
空軍司令部31日表示，空軍官校一架機號0852 AT-3教練機，由少尉學官徐大鈞駕駛，上午8時3分於空軍官校執行例行訓練，8時6分於機場東北約5浬失聯。（記者洪哲政／翻攝）
空軍司令部31日表示，空軍官校一架機號0852 AT-3教練機，由少尉學官徐大鈞駕駛，上午8時3分於空軍官校執行例行訓練，8時6分於機場東北約5浬失聯。（記者洪哲政／翻攝）

空軍官校機號0852的AT-3教練機失事肇因成謎，空軍參謀長黃志偉上午表示，不幸殉職的學官徐大均少尉在事前鑑定合格情況下，今天升空進行其第二次航線單飛科目，而在高雄岡山當地天候、鳥況都良好，且殉職學官生前在空甚至曾回報「飛機正常」情況後，其航跡光點卻很快就從官校監控的雷達幕上消失，在岡山機場東北方失聯。

空軍官校包括基本組與戰鬥組、即空軍官校飛行訓練指揮部所屬學員飛行訓練，目前都全數暫停。

針對教練機失事案，空軍司令部上午舉行記者會，黃志偉特別指出，徐員是在5月18日進行AT-3教練機首次單飛，鑑定合格，在今天前，又進行5架次飛行訓練，情況都正常，徐今天是進行第二次航線單飛科目，今天上午再由教官帶飛一次完成三次起落，教官確定他情況穩定正常後，教官下飛機，才由其開始進行第二次航線單飛，這項科目基本上就在機場上盤旋，並進行作駐地重飛的練習，讓學員練習飛機基本的起降。

駕AT-3教練機不幸殉職的少尉學官徐大鈞。（圖：空軍司令部提供）
駕AT-3教練機不幸殉職的少尉學官徐大鈞。（圖：空軍司令部提供）

黃志偉說，空軍官校戰鬥組對學官進行第一階段鑑定合格後，會放學官進行第一次單飛，其後會進行相當的訓練。

黃志偉多次重申，徐這次單飛是準備作航線練習，其在官校東北角的大崗山，加入2A單邊時，曾以無線電通報飛機狀況正常，各點的強制報告也都正常，但接著雷達光點就消失，官校未在無線電聽到他任何不正常的無線電呼叫，也未回報飛機有任何不正常情況。而徐大均在空中進行起落、加入航線後，在與機場跑道平行的外三邊，或稱外側航線準備要加入機場航線衝場前，卻很快就失聯，航跡光點卻接著就從官校雷達幕上消失。

他表示，空軍官校包括基本組與戰鬥組、即空軍官校飛行訓練指揮部所屬學員飛行訓練，目前都暫時停止。

對於學官是否嘗試跳傘，黃志偉表示，目前在現場看到的情況，人員遺體出現在飛機殘骸附近，地面並未接獲任何飛機彈射跳傘的訊號。空中也未傳任何飛機故障的無線電回報。但詳情須作殘骸分析才能確認。

至於可能的肇因，黃志偉說，今天高雄岡山地區天候良好，適合訓練，同時間岡山機場航線上也有非常多其他教練機也在進行飛行訓練。

黃志偉同時表示，官校基地每天早上作驅鳥的作業，且觀察鳥況確定在航線上沒有影響飛機的狀況，教練機才會起飛，詳細鳥況正在匯整，但教練機會起飛必然沒有大批候鳥過境，機場內的鳥類也在控制情況下，屬低風險下，飛機才會起飛。

黃志偉說，優秀的年輕學官殉職，現場發現的遺體已由警方通報高雄橋頭地檢署相驗，空軍將聽從檢察官指示，現場相驗蒐證完成法律程序後，再行移置。徐員家屬已隨空軍司令劉任遠搭機南下官校，將按規定全力協助家屬辦理後事與撫卹事宜。

空軍官校所屬AT-3教練機已服役38年，過去失事15架，其中一架修復，今天再損傷1架，目前仍有46架機服役。空軍已開始接裝新造「勇鷹高級教練機」。

航線 機場 檢察官

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