我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

A型肝炎大爆發 FDA調查：病源疑「超市草莓」

通膨拉警報 華郵指白宮失誤 拜登、鮑爾、葉倫都要負責

花蓮監獄疑偷改考績 送要犯坐外役爽監

記者王思慧／花蓮31日電
花蓮監獄內部疑似有人協助偷改考績，讓重大暴力要犯邵男至自強外役監服刑，檢方表示已介入調查。(本報資料照片)
花蓮監獄內部疑似有人協助偷改考績，讓重大暴力要犯邵男至自強外役監服刑，檢方表示已介入調查。(本報資料照片)

花蓮自強外役監獄周姓戒護科長，今年2月遭劉姓、黃姓男子駕車追撞、棍棒毆打，花蓮地檢署查出涉嫌教唆的是在監獄服刑邵姓男子。不過邵是暴力要犯，卻在自強外役監服刑，爆出花蓮監獄內疑似有人協助邵偷改考績；花蓮監獄解釋是審查勾選錯誤，但疑點重重，檢廉已介入調查。

邵男2015年槍殺仇人，依殺人未遂罪判刑12年6月，短短幾年就到外役監，還涉及教唆暴力毆打戒護科周姓科長。花蓮地檢署主任檢察官林俊廷說，周姓科長遭毆案，邵姓男子涉指使部分4月已分案調查；邵有暴力背景，在外役監服刑一事確有疑慮，已調閱監獄調閱相關資料及監視器畫面，另案偵查中。

面對質疑聲浪，花蓮監獄回應，邵男服刑期間共參加3次外役監遴選作業，其中前2次申報經審查後皆未獲准，第3次審查時，遴選人員於審查基準表內「戒護風險」及「再犯風險」相關欄位勾選錯誤，才導致積分核算有誤；花監表示將懲處失職人員，未來也會加強審查制度。相關事證已函送檢方偵辦。

檢警調查，邵男主持的「金虎佛堂」常在地方聚眾滋事，今年2月邵男阿嬤過世，向獄方申請返家奔喪，因法務部公布實施「因應防疫升級具體措施」，周姓戒護科長建議採視訊方式，拒絕讓他返家。

周姓戒護科長今年2月15日晚間開車載妻小返家，在花蓮市德安一街停等紅綠燈時遭18歲劉姓、黃姓男子駕車追撞，持棍棒打到左手骨折；兩人投案原稱是車禍後周態度不佳，被收押才改口因得知邵男返家奔喪遭拒，為大哥出氣，故意開車追撞。

2人當時見下車者確實為周男，不但徒手毆打，還用球棒與辣椒水攻擊周男頭部，怒嗆「給你死」等話語。事發後，獄方已將邵男移入宜蘭監獄服刑。

監獄 車禍 防疫

上一則

「幫扁脫罪」影響選舉 民進黨速戰速決

下一則

陸配攜4歲女墜樓亡 夫：疫情思鄉陷低潮

延伸閱讀

情侶獄中結婚 妻才假釋就訴請離婚 判准

情侶獄中結婚 妻才假釋就訴請離婚 判准
弒母犯在獄中操盤 詐領200萬元失業金

弒母犯在獄中操盤 詐領200萬元失業金
坦承用藥錯誤 田納西州護士判3年緩刑

坦承用藥錯誤 田納西州護士判3年緩刑
變性女屢犯案 恐拖累賈斯康

變性女屢犯案 恐拖累賈斯康

熱門新聞

主持人陳文茜繼肺腺癌後再傳免疫疾病，讓她一度痛苦表示不想活了。（取材自臉書）

陳文茜肺腺癌後再傳免疫疾病 血壓飆180 尖叫：不想活了

2022-05-24 01:45
「捍衛戰士2」2年前的預告片撤除中華民國國旗，如今卻在電影中重現，香港影評人何兆彬告訴美媒VICE全球新聞，這種情況前所未見。（圖取自vice新聞網頁vice.com）

「捍衛戰士2」放回中華民國國旗 美媒：本片最大膽舉動

2022-05-29 15:04
Google公布「台灣年度最多人瀏覽的Google街景地點」，台灣指標性建築「台北101大樓」只排名17。 （本報資料照片）

不是101…Google公布台灣年度熱門地點 網見第1名傻眼

2022-05-25 18:35
曾馨瑩建議大家可以多補充維他命、鋅、兒茶素及發酵食物，增強自我免疫力。取材自IG

蔡依珊也認輸 郭台銘47歲嬌妻曾馨瑩美成這樣

2022-05-24 17:47
TVBS主播之間的鬥爭，比電視劇還精采。（本報資料照片）

台電視台TVBS女主播上演宮鬥 3主播涉霸凌另1主播遭逮

2022-05-25 04:47
藝人郭彥均關心疫情未料引發爭議。本報資料照片

「堵得住郭彥均 堵不住我的嘴」聲援潮洗版蔡英文臉書

2022-05-28 19:17

超人氣

更多 >
S媽怒汪小菲「他真的太讓我傷心」 袒護前女婿有苦衷

S媽怒汪小菲「他真的太讓我傷心」 袒護前女婿有苦衷
美股拋售已盡？這位投資長：只打一隻腳、等待紮實恐慌

美股拋售已盡？這位投資長：只打一隻腳、等待紮實恐慌
德州血案才過幾天 佛州10歲男童涉威脅發動大規模槍擊

德州血案才過幾天 佛州10歲男童涉威脅發動大規模槍擊
汪小菲爆大S「長期服用違禁藥物」 離婚時間點曝光

汪小菲爆大S「長期服用違禁藥物」 離婚時間點曝光
沈殿霞愛女繼承亡母遺產 數字上漲鄭欣宜發聲了

沈殿霞愛女繼承亡母遺產 數字上漲鄭欣宜發聲了