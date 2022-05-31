花蓮監獄疑偷改考績 送要犯坐外役爽監

花蓮監獄內部疑似有人協助偷改考績，讓重大暴力要犯邵男至自強外役監服刑，檢方表示已介入調查。(本報資料照片)

花蓮自強外役監獄 周姓戒護科長，今年2月遭劉姓、黃姓男子駕車追撞、棍棒毆打，花蓮地檢署查出涉嫌教唆的是在監獄服刑邵姓男子。不過邵是暴力要犯，卻在自強外役監服刑，爆出花蓮監獄內疑似有人協助邵偷改考績；花蓮監獄解釋是審查勾選錯誤，但疑點重重，檢廉已介入調查。

邵男2015年槍殺仇人，依殺人未遂罪判刑12年6月，短短幾年就到外役監，還涉及教唆暴力毆打戒護科周姓科長。花蓮地檢署主任檢察官林俊廷說，周姓科長遭毆案，邵姓男子涉指使部分4月已分案調查；邵有暴力背景，在外役監服刑一事確有疑慮，已調閱監獄調閱相關資料及監視器畫面，另案偵查中。

面對質疑聲浪，花蓮監獄回應，邵男服刑期間共參加3次外役監遴選作業，其中前2次申報經審查後皆未獲准，第3次審查時，遴選人員於審查基準表內「戒護風險」及「再犯風險」相關欄位勾選錯誤，才導致積分核算有誤；花監表示將懲處失職人員，未來也會加強審查制度。相關事證已函送檢方偵辦。

檢警調查，邵男主持的「金虎佛堂」常在地方聚眾滋事，今年2月邵男阿嬤過世，向獄方申請返家奔喪，因法務部公布實施「因應防疫 升級具體措施」，周姓戒護科長建議採視訊方式，拒絕讓他返家。

周姓戒護科長今年2月15日晚間開車載妻小返家，在花蓮市德安一街停等紅綠燈時遭18歲劉姓、黃姓男子駕車追撞，持棍棒打到左手骨折；兩人投案原稱是車禍 後周態度不佳，被收押才改口因得知邵男返家奔喪遭拒，為大哥出氣，故意開車追撞。

2人當時見下車者確實為周男，不但徒手毆打，還用球棒與辣椒水攻擊周男頭部，怒嗆「給你死」等話語。事發後，獄方已將邵男移入宜蘭監獄服刑。