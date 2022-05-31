中正紀念堂轉型 開放概念競圖 盼開啟社會對話

「首都之心，城中轉正」中正紀念堂園區新願景概念競圖起跑，圖為中正紀念堂園區模型。(記者曾原信／攝影)

中正紀念堂園區新願景概念競圖昨舉行發布記者會。文化部長李永得表示，文化部補助此一民間發起的競圖，希望透過社會參與和公眾溝通共同決定，「中正紀念堂是全民的事情，不是某一個黨派自己決定。」

本報系聯合報報導，由台灣現代建築學會等民間團體舉辦的「首都之心，城中轉正」競圖活動，邀各界透過競圖提供中正紀念堂轉型的具體方案。

中華民國 都市設計學會理事長梁豫漳表示，此一競圖並非中正紀念堂轉型最終方案的尋求，而是開啟社會對話。

台北中國時報報導，李永得表示，競圖目的主要是想邀請民眾將想法化為具體內容，可能是透過動畫或是模型，讓人具體看見想表達什麼。也許有人認為應該變成民主紀念館，那民主紀念館要怎麼做？有人說要改成國會，這也是開放選項，但成為國會要怎麼做？具體作法是什麼？可透過競圖呈現。即使沒有參賽，最後也可對選出來的作品表達意見。

他強調，「中正紀念堂是全民的事，不是某個黨、某一派自己決定」，希望透過社會參與公眾溝通讓大家決定，不是文化部要推責任，這是非常重要的過程。

國民黨台北市長提名 人蔣萬安日前質疑，在疫情 之下談中正紀念堂轉型正義是吃飽太閒，媒體詢問李永得看法，他表示，兩個月前就預告將舉辦社會競圖，「這是重要的社會公共參與，也是大家非常關心的議題，不會跟疫情、選舉有關。」