人倫憾事 想搬出去口角 相依為命女殺母

台中市西屯區大祥街一棟大樓29日傍晚發生凶殺案，吳姓女子持刀刺生母左後背，吳母傷重不治，鑑識人員到場採證。(記者陳宏睿／攝影)

台中市吳姓女子想搬出去住，昨天傍晚與相依為命的母親口角，吳女一時氣憤，先在客廳持水果刀割傷自己手掌，再猛刺母親後背；吳母中刀倒臥血泊，吳女見狀打119求助，母親送醫仍傷重不治。警方逮捕吳女，她情緒不穩，拒絕夜間偵詢，檢警今天釐清，依殺害直系尊親屬罪嫌偵辦。

警方調查，35歲吳姓女子從事服務業，與已離婚、無業的61歲母親同住在台中市西屯區某大樓內。昨天下午5時許，吳女因為「搬出去住」一事和母親口角，雙方吵得不可開交，吳女情緒失控，拿屋內水果刀先朝自己手掌猛割一刀，再趁母親不注意朝左後背部猛刺。

吳母中刀後倒臥客廳地板，血流如注，吳女隨後報案，消防隊救護車到場時，吳母已無生命跡象，送醫不治。

警方獲報，在現場查獲凶刀，將吳女逮捕帶回。吳女過去沒有家暴 前科，不過精神狀況不穩， 她拒絕夜間偵詢，警方已聯絡未與母女同住的吳女胞兄到案，協助釐清案情。

據了解，吳女去年曾參與友人押人討債，被控妨害自由，檢警目前偵辦中；另吳女有吸食毒品 被查獲紀錄。警方表示，吳女涉犯殺害直系尊親屬罪，已報台中地檢署指揮，今天相驗釐清死因和行凶動機。