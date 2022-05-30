竹科工程師家裝監視器 拍到妻激吻愛撫家教

林男氣的提告向麥男求償75萬台幣；新竹地院法官審理認為，麥與林妻已逾越普通朋友應有的正常社交程度，判麥男應賠林10萬台幣。(本報資料照片)

林姓竹科工程師因工作因素常要到外縣市出差，為看顧子女與保障家中安全在客廳裝監視器，卻意外發現妻子與美籍英文家教麥男擁抱、親吻、愛撫畫面，林氣得提告向對方求償75萬元(台幣，下同，約2.5萬美元)；新竹地院法官審理認為，麥與林妻已逾越普通朋友應有的正常社交程度，判麥男應賠林10萬元。

林男主張，他與妻子結婚九年育有一名未成年子女，美國籍麥男與妻子原為美語補習班同事，妻子離職後將麥介紹給他認識，由麥擔任孩子的英文家教，他因為工作常要到台南出差，為了看顧子女與保障家中安全在客廳裝監視器，意外拍到麥與妻子的擁抱、親吻、愛撫畫面。

林男說，麥明知妻子是有配偶之人還做出逾越一般男女交往的行為，侵害他配偶權且情節重大，導致他精神痛苦，依法請求麥賠償精神慰撫金75萬元。

麥男則說，是林妻告訴他與丈夫感情不睦，兩人正在談離婚，他因此誤認兩人已經離婚，且林男裝監視器竊錄行為已侵害他的隱私 權。

法官調查，麥男是經林妻介紹才認識林男，林妻自然不可能會直接當著麥的面前介紹丈夫只是朋友、男友、前夫等，一定是介紹林為自己配偶，加上麥擔的英文家教授課地點也在林與其妻住處，對該家庭狀況應有相當程度了解。

法官認為，麥男稱林男裝監視器的行為侵害其隱私權，但監視器裝設的地點是在林家中開放區域的客廳，僅是偶然拍到麥與林妻兩人逾矩行為的畫面，並無侵害隱私權問題，加上林裝監視器是為了看顧孩子和保障家中安全，是基於維護其身分法益取得的錄影畫面，相較麥主張的隱私權更應受到保護，審酌判麥應賠償林10萬元。