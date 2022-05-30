飛彈射擊訓練狀況多 弓3首日未命中 愛2傳一彈未發

空軍防空部在九鵬基地發射天弓三型防空飛彈。(圖：國防部提供)

國軍日前在屏東九鵬基地實施「海空軍飛彈射擊訓練」，國防部 公布部分實況，經檢討，受矚目的國造天弓三型防空飛彈首日射擊並未命中目標，但因海空戰力特別預算 甫三讀，國防部特別「補鑑測」，讓弓三補打一枚，最後「感應命中」；空軍愛國者飛彈部隊待命三天，計畫射擊愛二型防空飛彈，因靶機系統與雷達效能問題，傳一彈未發。

空軍司令部昨表示，此次實彈射擊訓練，弓三已配合射擊時序完成射擊訓練；有關愛二射擊訓練，因靶機施放靶標時纜繩斷裂，及受雷雨天候等因素影響，當日未實施射擊，但已配合27日預備日完成射擊訓練，相關情況均正常。

國防部日前公布本月24至26日在九鵬基地實施的「海空軍飛彈射擊訓練」實況，包括海軍海基、陸基雄二、雄三反艦飛彈，均命中目標，3枚彈擊沉40浬外作為靶船的LST-230登陸艦；另有海軍標準一型防空飛彈、天弓三型、天弓一型、空軍幻象雲母飛彈等發射實況。國防部宣稱，操演命中率近98％。

但據了解，操演首日在海軍實施雄二、雄三反艦飛彈命中靶船後，緊接空軍登場的空對面海上目標炸射與精準飛彈射擊，出現不少狀況，包括天弓、愛國者陸射麻雀、陸射劍一、幻象雲母、IDF天劍二型飛彈、雷射導引炸彈，均未全數射擊或順利投擲。

操演首日第一項課目即為天弓三型實彈射擊，這項準備投以海空戰力提升特別預算增產的裝備，部隊成軍首度進訓九鵬基地射擊，就發生未命中目標；第二個課目是愛二射擊，在現場美方技代關注下，卻根本未射擊出去。現場督考的空軍副總長鄭榮豐、副司令孫連勝、防空部指揮官劉峰瑜咸表關切。

弓三、愛二本月24日在九鵬操演的實況，面對查證，軍方態度昨天從日到夜，說法一度反覆；各型飛彈試射固然不會百分百命中，但軍方不能「報喜不報憂」，面對問題，對內必須坦誠以對，對外應實事求是，方不辜負每年大筆投資 的鉅額公帑。