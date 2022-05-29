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侯友宜長文悼念母親 「願下輩子再做您的孩子」

記者張睿廷／新北報導
侯友宜29日發出1267字長文，悼念離世的母親侯呂秀蓮。圖／取材自侯友宜臉書
侯友宜29日發出1267字長文，悼念離世的母親侯呂秀蓮。圖／取材自侯友宜臉書

台灣新北市長侯友宜母親侯呂秀蓮23日辭世，當時侯友宜正在新北市議會接受總質詢。他說，當得知訊息時內心滿是震懾、悲痛，但他母親一定不希望他因私廢公，所以他直到議會質詢後才一路奔回家中，只是母親已經眼鏡閉上，他悲傷地跪在母親面前喊著「媽，我是友宜，我返來了！」，內心悲痛難以言喻，願來生能再續母子緣。

侯友宜29日在臉書發出文章，紀念母親。侯友宜說，他今日送行時，捨不得放開手中那條緊繫靈柩的長繩，只因這是此生和她在人間最後的相繫。

侯友宜提到，那日在議會備詢中場，瞥見手機螢幕上好幾通未接電話，不安預感竄上心頭。回撥電話，得到的盡是震懾、悲痛，曾有那麼幾秒鐘 ，想拔掉理智線，立刻趕回鄉見最後一面，但他知道母親絕對不容他以私廢公，再怎麼悲傷 ，都要負責任地繼續履行職責，直到議事槌落下那一刻，才頭也不回衝往大門，飛奔上高鐵。

侯友宜表示，趕回老家，一見到母親，便悲傷地雙膝跪地：「媽，我是友宜，我返來了！」但任憑怎麼呼喚，眼前的媽媽再也不會睜開眼睛。跪在媽媽面前，心中盡是懊悔，在媽媽離世前怎麼沒能再多陪她一些。

侯友宜說，受日本教育長大的母親純樸溫柔，婚後每天忙於幫爸爸擺攤賣豬肉，竭盡所能拉拔孩子長大。家裡的經濟環境不好， 母親總是把最好的留給孩子，飯菜先讓孩子吃飽 ，自己最後再來吃剩菜。

侯友宜提到，上國中後要帶便當，想多加點營養，母親就東存西省，在便當裡開始為他放入第一顆荷包蛋，永遠難忘打開便當蓋第一次看到荷包蛋的驚喜， 至今仍對荷包蛋情有獨鍾，因為那是與媽媽的一種記憶連結。

侯友宜表示，印象中，媽媽不曾打罵孩子，也不會過問成績，唯一不忘叮嚀的就是「自己選擇 ，就要自己負責」。高中畢業，他夢想成為刑警，北漂進入官校，媽媽從未說過一個「不」字，讓他能夠做自己、 給予選擇人生的最大自由。

侯友宜指出，從小學一路到官校，十數載的求學生涯， 媽媽和爸爸唯一一次到校找他 ，就是官校畢業典禮那一天，他始終記得媽媽用欣慰的眼神望著我說「總算等到你長大了！」。當天拍下了一張難得和媽媽單獨合照的相片 ，這張照片也成為往後出生入死 、面對槍林彈雨都必須獨自勇敢面對的起點 。

侯友宜說，入了警界，少有機會返鄉，但心中仍牽掛著媽媽，一有空就會撥通電話回家，怕媽媽擔憂，他從不會告訴母親與歹徒近距拚搏有多險峻，媽媽也不讓我有心理負擔， 只是溫柔地叮囑幾句「不要擔心我啊！ 你自己在北部身體要顧好，工作忙就不用兩頭跑了... 」。 曾幾何時， 歲月風霜染白了她的髮，每次回家最期待的媽媽味荷包蛋也消失在餐桌上。

侯友宜指出，近幾年，媽媽的記憶彷彿褪色的圖畫，每每回去探望，她都只是用茫然的雙眼望著自己問：「哩是啥郎？（台語：你是誰）」。唯獨忘不了的是情牽70載的另一半， 爸爸離開人世時，大家都不敢讓她知道，半年來 ，她經常尋尋覓覓著爸爸的蹤影， 直到那天下午，母親終於找到了父親，她選擇用一樣的方式，在午間睡夢中，靜靜告別人世。

侯友宜表示，短短六個月內， 父母相繼辭世，尤其在疫情嚴峻的此時，內心的哀痛難以道盡 ，他最大的遺憾就是42年來， 投入公職，夜以繼日，卻無法有時間陪伴自己最愛的母親。但他深知母親希望我凡事以公務為重，把悲傷化為更大的力量，去保護更多的人，這才是他們在天之靈所樂見。這段時間親友們的問候，友宜感念在心，在此一併致謝。

侯友宜指出，28日在靈前為媽媽助念誦經後，一對鳥兒飛來駐足，想必是鶼鰈情深的爸媽吧？天上人間能一路相隨不孤單，自己當下稍感釋懷。原以為29日能因此平靜地送別，但最後一程的目送，終究還是不能自已，噙著淚再喚最後一聲媽媽，下輩子，友宜還想再做您的孩子，願我們來生再續母子緣。

侯友宜 呂秀蓮 疫情

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