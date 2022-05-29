教練嘿咻10歲女被逮 辯稱以為高中生

李姓游泳教練沒戴套和10歲女童性交，法院依妨害性自主罪判他3年4月。(示意圖／ingimage)

台中李姓游泳 教練上網認識一名10歲女童，約她到包廂看電影 沒戴套發生性行為，事後對方和同學聊天提及被老師發現才曝光，李落網否認，還辯稱「以為她讀高中」、沒有性交；法院認為，女童指證歷歷，李也非毫無社會經驗之人，依對於未滿14歲之女子為性交罪判他三年四月，可上訴。

檢警調查，李男2020年11月、12月間，帶女童到看電影包廂內和她接吻、摸胸，在不違反對方意願下脫掉她衣服，還沒戴保險 套發生性行為。後來女童和同學聊天提及，經老師得知趕緊通報家長全案才曝光。

審理時，李矢口否認，辯稱不清楚女童實際年齡，還說她外觀比較成熟，以為已經是高中生，也否認當時在電影包廂內有性交，更說二人只是單純一起看影片。

但法院認為，李男自稱有當過游泳教練，也教導過不同年紀學員，顯現並非毫無社會經驗之人，對於相處對象年紀是否為幼女，具有相當程度判斷能力，況二人基於友好信任單獨去看電影，聊天過程女童提及自己未滿14歲，也是正常話題。

法院認為，李男是成年人，明知女童年幼，僅因對於性交行為好奇，卻不勸阻竟利用機會滿足個人色慾，不依刑法第59條情堪憫恕予以減刑。

法院審酌，李男正值血氣方剛年紀，因一時衝動，忽視女童心智未成熟、年幼懵懂和她性交，犯後又否認沒有積極彌補，依對於未滿14歲之女子為性交，處有期徒刑三年四月。