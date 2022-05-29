飼料連三漲 食品通膨恐將燒到今年底

近期雞、豬等肉品與雞蛋價格飆漲，端午節必備的粽子，價格也明顯高於去年，業者指出，一切都源於飼料價格飛漲，預料高成本壓力起碼維持到今年底。(本報資料照片)

主計總處上修今年消費者物價指數（CPI）年增至2.67%，創14年新高，民眾感受最深，近期雞、豬等肉品與雞蛋 價格飆漲，過去一片50元（台幣，下同，約1.7美元）的雞排甚至已有業者漲到80元，即將到來的端午節 必備的粽子，價格也明顯高於去年，接下來可能連鮮乳都面臨漲價壓力，一切都源於飼料價格飛漲，業者預測，高成本壓力起碼會維持到今年底。

通膨壓力何時解？即使主計總處指出下半年有機會緩解，但相關業者卻指出，受到疫情 影響、「黃小玉」等大宗物資原物料價格高漲，飼料業者獲利遭大幅侵蝕，只能無奈轉嫁成本，尤其飼料今年已經漲價三次，連帶影響豬價、雞價居高不下，加上生乳收購價格可能也要調漲，預期食品通膨恐持續到年底，過去民眾習以為常的物價小確幸，恐怕難再感受到。

自從政府今年啟動調薪後，對敏感的物價補上一槍，但許多人就算加薪，也彌補不了物價漲幅；這波物價高漲到底誰得利？儘管業者公認，肉品與雞蛋價格飆漲都源自飼料成本，但飼料大廠今年首季營收確實提高，獲利卻變少，市場找不到贏家。

包括卜蜂、大成等飼料大廠首季獲利都分別較去年減少百分15、29，業者只能轉嫁成本，日前飼料公會就宣布，每公斤飼料將再調漲價格0.7元，這也是罕見的一年三漲，且可能到8月還會再有一波漲勢，屆時雞價、豬價、雞蛋等也都會跟漲。

除了肉價以外，鮮乳價格同樣蠢蠢欲動。酪農業者說，飼料價格高漲，讓牧場每個月支出增加數10萬元，生乳加工場的收乳價卻沒增加，酪農面臨幾乎是前所未有的壓力，也開始串連發聲，甚至連農委會都出面建議加工廠提價，因此接下來漲價的可能就輪到鮮乳。

食品業者認為，疫情未平息，雖然各國都已經與病毒共存，但是航運不順非一時半刻可解決，加上俄烏戰爭看起來不會很快結束，短期之內看不到止漲的可能，若是悲觀一點的預測，起碼高成本會維持到今年底。