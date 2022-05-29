我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德州小學血案生還者：槍聲不斷 全班沒人敢尖叫

國殤日烤肉季 牛雞價創新高 熱狗、漢堡包、番茄醬也漲

飼料連三漲 食品通膨恐將燒到今年底

記者林海／台北29日電
近期雞、豬等肉品與雞蛋價格飆漲，端午節必備的粽子，價格也明顯高於去年，業者指出，一切都源於飼料價格飛漲，預料高成本壓力起碼維持到今年底。(本報資料照片)
近期雞、豬等肉品與雞蛋價格飆漲，端午節必備的粽子，價格也明顯高於去年，業者指出，一切都源於飼料價格飛漲，預料高成本壓力起碼維持到今年底。(本報資料照片)

主計總處上修今年消費者物價指數（CPI）年增至2.67%，創14年新高，民眾感受最深，近期雞、豬等肉品與雞蛋價格飆漲，過去一片50元（台幣，下同，約1.7美元）的雞排甚至已有業者漲到80元，即將到來的端午節必備的粽子，價格也明顯高於去年，接下來可能連鮮乳都面臨漲價壓力，一切都源於飼料價格飛漲，業者預測，高成本壓力起碼會維持到今年底。

通膨壓力何時解？即使主計總處指出下半年有機會緩解，但相關業者卻指出，受到疫情影響、「黃小玉」等大宗物資原物料價格高漲，飼料業者獲利遭大幅侵蝕，只能無奈轉嫁成本，尤其飼料今年已經漲價三次，連帶影響豬價、雞價居高不下，加上生乳收購價格可能也要調漲，預期食品通膨恐持續到年底，過去民眾習以為常的物價小確幸，恐怕難再感受到。

自從政府今年啟動調薪後，對敏感的物價補上一槍，但許多人就算加薪，也彌補不了物價漲幅；這波物價高漲到底誰得利？儘管業者公認，肉品與雞蛋價格飆漲都源自飼料成本，但飼料大廠今年首季營收確實提高，獲利卻變少，市場找不到贏家。

包括卜蜂、大成等飼料大廠首季獲利都分別較去年減少百分15、29，業者只能轉嫁成本，日前飼料公會就宣布，每公斤飼料將再調漲價格0.7元，這也是罕見的一年三漲，且可能到8月還會再有一波漲勢，屆時雞價、豬價、雞蛋等也都會跟漲。

除了肉價以外，鮮乳價格同樣蠢蠢欲動。酪農業者說，飼料價格高漲，讓牧場每個月支出增加數10萬元，生乳加工場的收乳價卻沒增加，酪農面臨幾乎是前所未有的壓力，也開始串連發聲，甚至連農委會都出面建議加工廠提價，因此接下來漲價的可能就輪到鮮乳。

食品業者認為，疫情未平息，雖然各國都已經與病毒共存，但是航運不順非一時半刻可解決，加上俄烏戰爭看起來不會很快結束，短期之內看不到止漲的可能，若是悲觀一點的預測，起碼高成本會維持到今年底。

雞蛋 疫情 端午節

上一則

教練嘿咻10歲女被逮 辯稱以為高中生

下一則

剪接違停影片？徐巧芯對賭周玉蔻：退出政壇

延伸閱讀

國殤日烤肉季 牛雞價創新高 熱狗、漢堡包、番茄醬也漲

國殤日烤肉季 牛雞價創新高 熱狗、漢堡包、番茄醬也漲
股市終止7周跌勢 觸底反彈？未必

股市終止7周跌勢 觸底反彈？未必
疫情重傷消費 台經濟成長下修至3.91% 學者：保3都難

疫情重傷消費 台經濟成長下修至3.91% 學者：保3都難
好市多年營收 拚2000億美元

好市多年營收 拚2000億美元

熱門新聞

主持人陳文茜繼肺腺癌後再傳免疫疾病，讓她一度痛苦表示不想活了。（取材自臉書）

陳文茜肺腺癌後再傳免疫疾病 血壓飆180 尖叫：不想活了

2022-05-24 01:45
Google公布「台灣年度最多人瀏覽的Google街景地點」，台灣指標性建築「台北101大樓」只排名17。 （本報資料照片）

不是101…Google公布台灣年度熱門地點 網見第1名傻眼

2022-05-25 18:35
曾馨瑩建議大家可以多補充維他命、鋅、兒茶素及發酵食物，增強自我免疫力。取材自IG

蔡依珊也認輸 郭台銘47歲嬌妻曾馨瑩美成這樣

2022-05-24 17:47
TVBS主播之間的鬥爭，比電視劇還精采。（本報資料照片）

台電視台TVBS女主播上演宮鬥 3主播涉霸凌另1主播遭逮

2022-05-25 04:47
TVBS發生女主播霸凌事件，消息已炸鍋新聞圈。（本報資料照片）

台電視台TVBS女主播宮鬥霸凌 她嘆：老天不給、爭也沒用

2022-05-25 20:35
屏東火車站兒童疫苗施打站，27日有不少家長帶著幼童冒雨前來施打疫苗，長長的人龍幾乎看不到盡頭。（記者劉學聖／攝影）

台+9.4萬例、343中重症、126死創3新高 6月放寬邊境

2022-05-28 02:29

超人氣

更多 >
西維州男持步槍闖派對開火 她秒拔槍將其擊斃

西維州男持步槍闖派對開火 她秒拔槍將其擊斃
德州小學槍擊案 凶嫌母親：原諒我、原諒我兒子

德州小學槍擊案 凶嫌母親：原諒我、原諒我兒子
美最快本周宣布供應烏遠程火箭 俄警告西方已「宣戰」

美最快本周宣布供應烏遠程火箭 俄警告西方已「宣戰」
有救了？小摩：2500億美元錢潮即將流入美股

有救了？小摩：2500億美元錢潮即將流入美股
美股收復5月全部失地 但是否已是底部 投資人毫無把握

美股收復5月全部失地 但是否已是底部 投資人毫無把握