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臉書假扮女性騙裸照 威脅匯款被判刑

記者卜敏正／台東29日電
台東地方法院對陳男依四個恐嚇取財，及三個強制罪分到判刑，合併得易科罰金徒刑一年五個月，不得易科罰金執行二年三個月。(記者卜敏正／攝影)
台東地方法院對陳男依四個恐嚇取財，及三個強制罪分到判刑，合併得易科罰金徒刑一年五個月，不得易科罰金執行二年三個月。(記者卜敏正／攝影)

陳男透過臉書申請「吳○○亅女性名字假帳號，以代言女性內衣為由，要求楊、黃及其張姓姊妹等多人傳送穿內衣照片，再要脅女子傳裸照及私處不雅照片，進而威脅匯款，全案經台東檢警偵辦，依四個恐嚇取財及三個強制罪分別判五月到九月徒刑，合併得易科罰金徒刑一年五月，不得易科罰金執行二年三個月。

住台東22歲陳男二年前才因詐欺案服刑執行完畢，出獄後透過臉書、微信等通訊軟體，申請女姓名字假帳號，和年輕女性加好友後，以代言內衣模特兒等名義，分別對楊姓黃姓及張姓女友、女友胞妹，葉姓等多名女子，先詐騙傳送穿著內衣照片，隨即露出真面貌進一步威脅。

陳男透過通訊軟體直接表明「哈哈，我是男生，就是要騙你的裸照」，進而威脅對方，要到住家、學校、網路散播，威脅對方拍攝更多私處照片或裸體視訊，甚至 同時威脅張姓女友和其胞妹傳內衣褲及二人不雅照片後，再威脅恐嚇匯款。

多名女子受騙匯款後，發現陳姓男子仍持續不斷要脅才報警處理，警方循線逮捕到陳姓男子，查扣手機電腦資料後，又發現多名受害者，而且陳姓男子還用同樣手法，要脅年輕女孩偷拍母親內衣等照片，以此不斷威脅恐嚇更多人匯款。

法院審理時陳姓男子坦承犯行，楊姓受害人直言，她不是唯一的受害者，希望法官判重一點，其他受害者也請法官依法判刑，院方審酌陳的相關罪行、行為後，依四個恐嚇取財及三個強制罪分別判五月到九月徒刑。

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