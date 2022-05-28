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機車女酒測33次都失敗 還飆罵警察五字經

記者曾健祐／台中報導
女子凌晨騎機車搖搖晃晃，酒測33次都失敗，還氣到飆罵警察；圖為酒測示意圖。（本報資料照片）
女子凌晨騎機車搖搖晃晃，酒測33次都失敗，還氣到飆罵警察；圖為酒測示意圖。（本報資料照片）

台中林姓女子凌晨騎機車搖搖晃晃，巡邏員警懷疑她酒駕攔停要求酒測，林故意不配合，一連朝儀器吹了多達33次都失敗，警方認為她消極不配合拒測，林又心生不滿飆罵五字經，還辯稱是罵老公、罵自己；法院以她藐視國家公權力，考量無前科等，依侮辱公務員罪判拘役30日，可上訴。

檢警調查，林女（47歲）去年12月16日凌晨騎機車經大里區爽文路、東榮路口時，因行車搖擺偏離車道，轄區霧峰分局廖姓、黃姓警員巡邏發現攔查，懷疑林有疑似酒駕要求酒測。

未料林女前前後後竟然吹了高達33次酒測器，但每次都失敗無法出現數值，經警方認定她消極不合而拒絕接受酒測，告知其相關拒測權利後，經林女同意帶回派出所準備製作拒測權利告知書。

林女卻心生不滿，在派出所內朝廖姓警員說「不然你寫拒簽」，還痛罵五字經髒話，當場被依妨害公務侮辱公務員罪嫌逮捕送辦。

檢方訊時，林坦承有口出五字經，但辯稱是在罵自己老公、罵自己，罵旁邊的那些人，不是對著警察說；但檢方勘驗密錄器發現，廖員當時詢問她「要不要簽？不簽我就寫拒簽」，林隨即說「不然你寫拒簽」，並丟筆飆罵五字經。

法院審酌，林女憑藉酒意，對執行公務的公務員以穢語侮辱，藐視國家公權力，惡性非輕，考量她無前科犯後坦承，依侮辱公務員罪判她拘役30日，得易科罰金，緩刑2年。

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