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疫情重傷消費 台經濟成長下修至3.91% 學者：保3都難

記者陳素玲、余弦妙／台北28日電
疫情影響民間消費，許多行業受到嚴重衝擊，台灣今年GDP成長也不保四。圖為高雄六合夜市攤商。（記者劉學聖／攝影）
疫情影響民間消費，許多行業受到嚴重衝擊，台灣今年GDP成長也不保四。圖為高雄六合夜市攤商。（記者劉學聖／攝影）

疫情重傷民間消費，行政院主計總處昨日下修今年經濟成長率（GDP）為3.91%，較2月4.42%大幅下修0.51個百分點。對於今年經濟成長是否還有機會「保四」？主計總處主計長朱澤民不再堅持，改口目前重點是台灣經濟成長率要比全球經濟成長率高，如果全球經濟都低，台灣硬要以4%為目標，也不一定能達到。

朱澤民表示，目前全球經濟成長預測為2.9%，台灣達3.91%，還比全球高1個百分點，其中內需仍扮演重要角色，台灣經濟成長3.91%中，內需貢獻仍占2.36個百分點、國外需求1.55個百分點。學者則直言，這次其實是供給面出問題，出口反轉情形會超乎想像，今年恐怕「連保三都有困難」

中央大學經濟系教授吳大任直言，「連保三都有困難」，因為此波通膨短期是戰爭與中國大陸封城，造成供應鏈短缺，供給下降，各國祭出貨幣政策只能壓抑需求，也無法解決供給面下降問題；若供給與需求同時下降，交易量會嚴重萎縮，經濟成長力道下滑，停滯性通膨危機愈來愈大。

他說，如今美國貨幣政策都開始轉向，釋放升息到7月就停止，明年甚至要降息，所以台灣央行6月可能會不急著升息，以免影響內需與出口。

主計總處表示，今年全球經濟成長放緩，但台灣電子零組件仍具出口優勢，預測全年商品出口5116億美元，年增14.62%；但中國大陸封控及終端消費產品需求放緩，影響三角貿易淨收入表現。併計商品與服務並剔除物價因素後，輸出實質成長5.85%，較2月預測上修0.32個百分點。

但民間消費部分，4月爆發新一波本土疫情後，民眾自主減少社交接觸，影響零售、餐飲及旅遊等民生經濟活動，汽車供應未見改善以及股市交易清淡，影響消費成長。預測今年民間消費實質成長3.10%，較2月下修2個百分點。

吳大任表示，今年全球需求下降，台灣也有很多產品銷售大陸，但中國大陸封控也導致消費需求大幅下降，連歐洲都因通膨嚴重，也會排擠非必要性消費，這些都是台灣主要出口國家。內需部分又因疫情短期不易緩解，高原期太久對內需衝擊很大，到6月無薪假及失業率都會上來，嚴重影響家庭經濟。

疫情重傷民間消費，行政院主計總處27日下修今年經濟成長率（GDP）為3.91%。...
疫情重傷民間消費，行政院主計總處27日下修今年經濟成長率（GDP）為3.91%。（記者林伯東／攝影）

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