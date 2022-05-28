台空姐與義富商爭女 「未聽孩子意見」憲法法庭判違憲

詹姓空姐與義大利富商爭奪8歲女兒親權。（本報資料照片）

台灣詹姓空姐與義大利 藍姓商人爭取8歲女兒監護權官司，歷審都裁定先讓藍將女童帶回義國同住，但女童寫信給蔡英文 總統、詹女提釋憲後，案件出現大逆轉，憲法法庭3月罕見裁准停止交付的暫時處分，昨更做出史上首件裁判憲法審查，認定法院的裁定未考量女童意見、最佳利益與慣居地，27日判決最高法院的確定裁定違憲、廢棄發回最高法院重新審酌，女童因此可暫留台灣，這也是台灣首件裁判憲法審查判決。

最高法院表示，對於判決結果雖然感到遺憾，但基於體制，尊重憲法法庭的職權。不過，裁判憲法審查結果出爐後，法官論壇瞬間炸鍋，法官留言罵聲不斷，有人批評大法官 是鼓勵父母先搶先贏，先籠絡子女，到法庭做有利陳述嗎？更有人痛罵憲法法庭是「超級審」，難道主筆大法官有受過家事專業的審判證照？為何不具備家事案件專業，可以幻想辦案？

更有法官憂心，憲法法庭的判決，把20多年來家事法院努力建立的，避免未成年子女忠誠困境、防治未成年子女綁架的努力，付之一炬。

藍男2007年來台結識詹女並交往，2014年未婚生下一女，2017年藍男以探望祖母為由，帶女兒回義大利，歸期一延再延，成為雙方訴訟引爆點。

詹女飛往義大利，先以女兒護照遺失為名，向駐外使館申請補發，再把女兒帶回台灣，藍男不滿女兒被帶走，2019年跨海提告，上演搶女兒大戰。

台北地方法院受理兩人改定親權案，暫時處分裁定詹女應將女兒交付給藍男，詹女不服提抗告接連遭駁，但兩年仍未把女兒交給藍男，藍男向台中地院聲請執行交付子女，原訂3月14日為最後期限，法院執行官與藍男到女童學校，校方拒絕交人。女童寫信給蔡英文總統陳述「我想留在台灣」。

詹女委由律師聲請裁判憲法審查暨暫時處分。憲法法庭審理後認為，北院作出裁定時，女童已六、七歲大，應讓她有吐露意願的機會，北院裁定未審酌女童意願，也沒有判斷女童的最佳利益。

另外，女童先前在義大利住了一年，在台灣住了三年多，住台灣的時間遠比義國還長，憲法法庭認為，台灣有可能是「新慣居地」，北院這方面也沒審酌。

憲法法庭指出，「未成年子女的最佳利益」屬不確定的法律概念，點出尊重子女意願、幼兒從母、繼續性、子女與父母同性別、手足不分離、父母適性比較衡量、主要照顧者、善意父母、家庭暴力行為人受不利推定等原則，都是判斷標準。

詹女曾將審理中的案件訴諸媒體，是否已達到虐待女童、不適合行使親權，有立即讓女童離開台灣的必要性？抗告審也都漏未審酌，憲法法庭認為，有應審酌而未審酌事項，與憲法維護未成年子女最佳利益意旨不符。

判決理由指出，本件只是就最高法院判斷女童最佳利益時，有無漏未審酌尊重女童意願、繼續性（維持現狀）原則和讓女童表示意見，作出憲法判斷，不是判女童要交給父或母，案件發回後，法院應依保障人民基本權意旨決斷。