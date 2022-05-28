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夫遺物驚見性愛片…他生前偷吃2女 遺孀怒告小三獲賠

記者柯毓庭／新北28日電

某知名數學補教公司邱姓執行長去年6月因病逝世，其江姓妻子收拾遺物時，發現邱姓執行長偷吃張姓女直播主與莊姓女下屬，向兩人提告求償，分別獲賠45萬元（台幣，以下同，約1萬5350美元）與15萬元（約5116美元）。

江妻主張，她與邱姓執行長結婚15年，丈夫因工作常駐台北，每兩周才會回台南找她與小孩。去年6月3日丈夫因急病逝世，她在整理遺物時，赫見丈夫與張姓直播主、莊姓下屬有婚外情，且還有張女與丈夫的性愛影片，怒向兩人提告求償。

張姓直播主坦承性愛影片中的男女是她與邱姓執行長，但她辯駁，稱是因對方謊稱已經離婚，她才繼續與他交往，且兩人之間有債務糾紛，她怕拿不回借款，才不敢貿然與邱斷絕聯繫。

莊姓下屬則辯稱，去年5月因疫情影響，補習班開始遠距上課，她與邱姓執行長來往頻繁，邱男也開始追求她，她礙於邱男是上司，才會不敢不回覆。

莊姓下屬稱，去年6月2日，她因公事答應與邱男見面，順便替邱男慶生，未料當晚兩人討論公事不到20分鐘，邱男就因心臟病等問題休克，她才趕忙叫119將邱男送醫，兩人雖有親密聯繫，但她知道邱男已婚，從未與對方發生性關係。

新北地方法院認為，張姓直播主與莊姓女下屬，在認識邱男時便知對方已婚，卻仍與邱男發展親密關係，張姓女直播主更與對方發生性關係，對於所辯之詞又提不出證據，認為兩人確實已侵害江妻配偶權，判各需賠償45萬、15萬。

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