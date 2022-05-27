華夏科大被捐校產怒斥「要娶也不是這樣急」 台科大道歉

台灣科技大學學生會前晚揭露，華夏科技大學擬於下學年停招後，將校產捐給台科大，台科大也有意「收」下這份大禮，教育部 官員、台科大校方隨後也證實確有此事。未料華夏科大跳腳，昨發聲明嚴正駁斥，指校方從未收到董事會指示要退場並捐校產給台科大，引來台科大火速連續二度發聲明致歉。

據了解，台科大校長與華夏科大董事確實曾於非正式場合溝通過此事，但僅止於意見交換，尤其華夏目前非專輔學校，董事會、校務會議均還未討論停招一事，卻意外提前片面「被公布」要退場並捐校產，因而引發爭議。

全國私校工會理事長尤榮輝解讀說，台科大在華夏師生不知情、退場程序尚未啟動前就急忙宣布，尤其目前華夏財務尚可，台科大卻像公開為華夏「送終」，作法粗暴，且退場變數多，董事會、師生是否同意、教師安置方案都還是未解難題。

台科大學生會25日深夜在臉書 透露，校方已在行政會議、校務發展委員會提案討論「接收」華夏科大，目標在本學期校務會議通過，更指華夏科大最快下學年起停招，既有學生「原校就學、原校畢業」，教職員工除依法給予離退金，擇優聘為台科大專案教師或校務基金約用人員等。

教育部長潘文忠昨受訪說，華夏科大不是專輔學校，但證實華夏科大、台科大兩校已交換意見，不過華夏還未提校務會議、董事會討論，建議兩校在正常辦學下，做好師生溝通。

華夏科大發聲明說，校方從未收到董事會指示要退場並捐給台科大或合併決議，校內也從未討論過此議題，這是台科大單方面釋出的不實訊息，要求台科大盡速公開聲明，嚴肅還原事實。華夏科大主秘鍾國強說，教育部回應有在溝通令人傻眼，尤其只是私下溝通意見，台科大卻當一回事，華夏完全被蒙在鼓裡，導致高中職及碩班要入學的學生昨狂打電話詢問，傷害已造成，「就算要娶也不是這樣急」。

台科大說，事先未與華夏科大溝通與徵詢相關意見，導致華夏科大校譽損失表達萬分歉意，並強調完全尊重華夏科大，但也重申學校校地發展有限，未來若有任何合作契機，一定秉持開放心態誠意溝通。

華夏科大「被公布」擬退場並捐校地給台科大，因正值科技校院四年制及專科學校二年制甄選入學報名，有華夏科大教師質疑這是「陰謀論」，台科大先放消息、教育部跟著呼應，根本是要華夏科大「一刀斃命」，且今年該校有七成五教師連署要與私大「私私併」，直說「華夏老師沒意願把校地送給台科大」。