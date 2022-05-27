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10陸企挖台高科技人才 調查局二度掃蕩 20業者送辦

台灣新聞組／台北27日電
芯華章公司負責人陳郁樹以20萬元台幣交保。(記者王聖藜／攝影)
芯華章公司負責人陳郁樹以20萬元台幣交保。(記者王聖藜／攝影)

近年中共透過陸企大規模迂迴來台，以高薪挖角台灣高科技人才，嚴重影響國安，調查局因應烏俄戰爭，陸企加強對台挖角，展開第二波全台查緝行動，共動員7個外勤處站百餘名調查官，兵分20路搜索研發導航技術的「華大北斗」等10家公司在台陸企、研發據點，約談20名業者，訊後依違反「兩岸人民關係條例」送辦。

調查局針對陸企挖我高科技人才案，今年3月首波全台同步查緝8家違法在台陸企或研發中心後發現，陸企已改由個人據點辦公室，與陸企直聯方式或經第三地投資公司，隱匿身分或資金迂迴入台從事業務，以規避我國法律規範，因此蒐證後再次展開大掃蕩。

調查局偵辦偽台資在台挖角案，日前報請四個地檢署指揮偵查，查出10家陸企違法涉案，昨天同步收網。台北、新北、桃園、新竹地檢署搜索20地、詢問70人，涉案人全依違反台灣地區與大陸地區人民關係條例偵處，複訊後強制處分。

新北地檢署偵辦從事電源管理晶片設計的杰華特公司；台北地檢署偵辦從事快閃記憶體設計的芯技佳易公司；桃園地檢署偵辦從事微型驅動馬達製造的皓澤公司；新竹地檢署偵辦從事半導體IC設計的台灣芯盈公司；新竹地檢署偵辦導航定位晶片設計的華大北斗公司。

此外，新竹地檢署偵辦從事低溫共燒陶瓷製程的佳佶公司；台北地檢署偵辦從事智慧軟體系統開發的華章公司；桃園地檢署偵辦從事光學量測儀開發的舜宇公司；新北地檢署偵辦從事液晶顯示器研發的中科冠騰公司；台北地檢署偵辦從事物聯網未來產品開發的聯創創新公司。

調查局偵辦發現，相關偽台資公司涉案負責人，為規避查辦，透過個人據點、辦公室與陸企直接聯繫，或者經由第三地的投資公司隱匿身分，再將違法資金迂迴匯入台灣，以逃避法律刑責。

調查局指出，立法院20日才三讀通過兩岸條例修正案，為使民眾充分瞭解中共對台挖角、竊密，戕害台灣經濟實力的企圖，連續偵辦相關案件，昨天搜索、約談後，會對涉案人士祭交保不等的強制處分。

其中，聯創創新公司負責人陳偉軒昨天晚間複訊後，先諭令以20萬元（台幣，下同，約6800美元）交保，併限制出境、出海。

隨後，芯華章公司負責人陳郁樹也移送複訊，檢察官開庭，今天凌晨也諭令以20萬元交保，併限制出境、出海。

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