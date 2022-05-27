枕下驚見巫術人偶 已婚男逃20年判准離婚

桃園一名男子與妻子感情不和鬧離婚，但一時心軟未去登記，結果後來發現妻子在房間枕頭下方擺了一個巫術人偶，人偶還寫著他的生辰八字，嚇得他連夜搬離，不敢回家，夫妻就此分居20多年；男子認為二人婚姻早已名存實亡，但連繫對方均未獲回應，最後興訟請求桃園地院判決離婚才獲准。

男子興訟指出，他與妻子因為個性不合、感情不睦，早在1998年10月就簽好離婚協議書，但因為惜情，一時心軟，未到戶政事務所辦登記，事後仍同住一起，怎料妻子後來在枕頭下擺放巫術人偶，因心生恐懼才搬離，後來房子也因為債務問題法拍。

男子表示，他離家20多年，雖然是婚姻破裂該被究責的一方，但他每個月仍給付1萬元到3萬元不等生活費，且妻子在這20年間也無任何挽回、復合或要求履行同居義務的作為，婚姻關係早已名存實亡，妻子也要負起相當責任。

審理時，男子的妻子未到場，也無具狀表示意見。法院調查她雖與男子斷了聯絡，但還是會跟妯娌講電話、聊近況，也證實確有巫術人偶一事。

男子的二嫂表示，男子的妻子可能是信仰某種宗教，曾經畫了一個像草人的人偶，上面寫著男子的生辰八字，還拿針一直刺人偶的心臟，好像要刺死人偶一樣。她雖不是親眼所見，但她的女兒不乖時，男子的妻子有教她怎麼做，還叫她畫符給小孩子喝。

法院調查，男子是因為在枕頭下發現人偶，心生恐懼搬離。他雖然事自行離家，但20多年來他的妻子未就分居一事有具體作為，也沒有任何修復雙方婚姻的積極舉動，甚至還告訴妯娌「不回來就算了」、「我要離婚」等語，顯見其妻主觀上已無意繼續維持婚姻，勘認雙方婚姻有難以維持的重大理由，因此准離。