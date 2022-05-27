金門獨有歐亞水獺 8成排遺驗出微塑膠

金門的歐亞水獺棲地附近有許多塑膠垃圾。(圖：綠色和平提供)

昨天是是世界水獺日，金門全球獨有的「歐亞水獺」估計剩不到200隻，在「台灣陸域哺乳類紅皮書名錄」被列為極度瀕危保育等級，但學者與環團合作調查發現，金門有八成的歐亞水獺排遺檢出微塑膠，代表當地棲息環境可能受到塑膠汙染。

綠色和平去年10月到金門採集9個水獺棲地水源樣本、39件水獺排遺樣本，中興、台大團隊協助調查，發現水獺排遺及生活水域發現的塑膠，近一半是塑膠碎片，其次為塑膠顆粒，檢測 出的材質常見於食物包裝袋、寶特瓶、食物托盤等一次性塑膠，可能是在裂解後透過水或空氣進入棲地。

調查也發現，水獺棲地和人類生活領域高度重疊，愈靠近人為活動密集的區域，微塑膠汙染更嚴重。以湖尾溪流域來看，歐亞水獺平均每喝入一公升水，就可能攝入82顆微塑膠；而太湖流域為供應金門重要的民生用水及灌溉水源，塑膠汙染含量平均每公升36顆微塑膠，相當於居民每喝一杯水就攝入9顆微塑膠。

金門縣野鳥學會前理事長莊西進表示，水獺誤食大型塑膠垃圾的機率不高，在排遺中發現的微塑膠最可能來自水域和食物鏈，當棲地有愈來愈多塑膠垃圾，不僅增加裂解後產生微塑膠的風險，更阻塞水獺原本的行經水域路線，間接導致水獺改道而增加路殺可能性。

綠色和平減塑專案主任唐安說，歐亞水獺壽命僅五年，塑膠卻可在環境中百年不化，微塑膠容易吸附環境及水中有毒物質，當棲地有更多塑膠或微塑膠含量累積，將使水獺間接遭受其他毒性物質汙染，造成極大生態影響。