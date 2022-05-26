「全台最聰明醫師」不認性侵 法官批「一再扭曲事實」重判4年

孔繁錦在自家診所內性侵、性騷兩名女病患，事後不停傳訊向兩人道歉，卻又在到案時否認犯罪，被法院重判4年。（本報資料照片）

孔子第74代傳人、曾參與益智節目獲得總冠軍，被封「全台最聰明醫師」的名醫孔繁錦，被兩名女病患指控今年4月在診所內以手指插入等方式性侵 、性騷女病患，孔繁錦到案後矢口否認犯罪。新北地方法院認為，孔繁錦犯後始終否認，甚至在庭上一再扭曲事實，依強制性交罪處4年徒刑，性騷部分則因受害人撤告諭知公訴不受理。

孔繁錦是孔子74代子孫，曾因參與益智節目《金頭腦》獲得總冠軍，被封為「全台灣最聰明醫師」，也曾因嗆行政院長蘇貞昌是「短視政客」而登上新聞版面。

檢方起訴，指今年4月中，一名女性前往孔繁錦位於三重的身心科診所看診，孔請護理師將她帶到其他診間休息，接著趁女子閉目養神時，把門鎖起，觸碰、親吻其臀部，女子閃躲並明確拒絕，孔繁錦卻將手伸進女子內褲強摸，不顧女子抗拒，以手指性侵得逞。

受害人報警後，孔繁錦還不斷傳訊道歉，卻在到案時矢口否認犯罪，但因女子內褲上驗出他的DNA ，檢方認為事證明確，依法起訴。

合議庭認為，孔繁錦為滿足私慾，不僅不尊重女性，犯後還始終否認犯行，更在審理時一再扭曲事實，且至今未與被害人和解、取得原諒，依強制性交罪處4年徒刑。

另名女子提告性騷擾 部分，因女子撤告，合議庭諭知公訴不受理。