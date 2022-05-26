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申辦中華民國護照 網路填表、上傳照片即可 6月上路

記者張加／即時報導
外交部領務局宣布，將於6月1日正式啟用「申辦護照網路填表及照片上傳系統」。(本報資料照片)
外交部領務局宣布，將於6月1日正式啟用「申辦護照網路填表及照片上傳系統」。(本報資料照片)

中華民國外交部領事事務局副局長薛秀媚今宣布，將於6月1日正式啟用「申辦護照網路填表及照片上傳系統」，提供網路填表、照片上傳、線上預約功能。

薛秀媚今在外交部例行記者會表示，預期下半年若國境開放，可能有很多國人出國旅行，護照申辦量可能會快速增加，希望此系統提供更多便民服務。

薛秀媚表示，這項系統全面開辦後，未來國人申辦護照仍可依現行紙本方式填寫「簡式護照資料表」，或採用網路填表的服務，填表系統另包括「上傳數位照片」及「預約申辦時段」的功能供民眾使用。

薛秀媚說，民眾透過網路填表系統事先填寫資料及預約申辦時段，將可大幅縮減現場填寫書表及臨櫃等待的時間；另外「上傳數位照片」功能可協助初步預檢上傳的數位照片是否符合護照照片規格，降低臨櫃申辦時的照片不合格率，若成功上傳合格的數位照片並列印含彩色照片的「簡式護照資料表」，便可免附2張實體照片，進而省去沖洗照片的成本。

此外，薛秀媚指出，旅行社受委任代辦護照團件部分也有完整規畫，系統提供整併表件、打包整理等功能，盼使旅行社送件流程更為順暢；「團件系統」已自4月6日起先行試辦，6月1日起將與「個人件系統」同步全面開辦。

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