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美加家庭分別收養 DNA檢測讓中國姊妹他鄉重逢

兩岸航班防疫加嚴 48小時要出示2次核酸

記者林宸誼／上海26日電
大陸對台防疫加嚴。(記者黃仲明／攝影)
大陸對台防疫加嚴。(記者黃仲明／攝影)

大陸針對往返兩岸的航班又有新規，30日起不論是從大陸搭機返台，或從台灣飛抵大陸，從先前出示48小時內的1次核酸報告，改為出示2次核酸報告。

新光醫院副院長洪子仁表示，大陸這樣的規定若是針對台灣，或許是擔心台灣單日確診疫情破8萬會外溢到大陸，所以不得不採取的防範措施。

根據華航、長榮航空官網，自今年5月30日起，依大陸民航總局指示， 兩岸航線不含港澳的出、入境大陸航班，旅客皆須出示48小時內2次核酸陰性報告。

台灣民航業者表示，25日接獲大陸民航總局通知，且沒有說明執行到何時結束，而這份新規定，並沒嚴格要求2次核酸間隔時間，以及沒有限制是否要在同個單位檢驗，算是比較有彈性。

洪子仁指出，各國對於新冠疫情有不同的邊境防範措施是可以理解，大陸對新冠疫情是毫不動搖堅持「動態清零」，尤其目前大陸的老人接種率比較低，加上下半年即將要召開20大，穩定壓倒一切，「但若這項規定，能對全世界到大陸旅客一體適用的話，或許台灣民眾心理還能接受。」

由於以往所要求的核酸報告是48小時內1份，因此代表新規定是更加嚴格，也在上海台商圈內引起討論。

原本想利用今年暑假，回台探望家人的上海台商協會副會長蔡世明表示，台商都很願意配合兩岸政策規定，但台灣的檢測機構沒有像上海「設15分鐘核酸檢測圈」檢測點密集，屆時恐怕很難約到第2次檢測。

檢測 疫情 邊境

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