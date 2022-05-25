台電視台TVBS女主播宮鬥霸凌 她嘆：老天不給、爭也沒用

TVBS發生女主播霸凌事件，消息已炸鍋新聞圈。（本報資料照片）

台灣電視台TVBS主播宮鬥後遭懲結果出爐，5月班表出爐，游姓主播因為認錯，繼續留任，而另兩位張姓、黃姓主播，因為不認錯，分別調往專題組，及財經新聞，而遭霸凌 的女主播，則繼續播原時段新聞，有傳言，兩位遭懲的其中一位已提出離職，但TVBS表示，目前沒有人走。

面對25日風風火火燒向檯面的「TVBS女主播宮鬥新聞」，前東森當家主播陳海茵突然有感而發，更慶幸自己早已卸下主播身分，人生過得無比自在。她說：「主播之間互爭時段、搶節目，檯面上與私底下手段無所不用其極，除了實體霸凌、言語霸凌或在背後講非事實八卦 也是常有的事！還好我離開主播台了。」

25日業界盛傳，TVBS3主播聯合霸凌另位主播，涉潑灑不明液體到某主播座位桌面，及個人衣物，讓另一名主播發現後報警，而這些爭鬥，都為了權力上位及各種心結。據悉，主播最爭的，就是晨、午、晚和夜間，這些人為了爭午間位子，而各有心結。

涉及霸凌的包括黃姓、張姓及游姓主播，和這名遭霸凌的某主播本是好友閨密，但後來某主播發現自己衣服被剪、遭潑東西，於是裝了針釓，意外拍下3人行跡，並報警處理，後來新聞主管氣炸想開除3人，但經詹宜宜出手，詢問3人後，游姓主播認錯，而另兩個，不認錯，最後都被調走。

據曾經跟事件之中的女主播合作過的員工表示，兩人確會在言語之中尖酸刻薄，若定力不好的，就強烈感受到霸凌感。TVBS則表示，「外傳所述內容不實，並沒有所謂主播霸凌案，也沒有主播發現後報警，更沒有警方到場調閱監視器介入調查等情事。部分主播之間確曾有過小糾紛，但已處理。」

此外，前東森當家主播陳海茵離開20年主播台，最近多了主持人新身分，她感嘆「相對單純一些～套一句 『甄嬛傳』裡華妃的名言：『賤人就是矯情。』但也如同甄嬛說的：『再冷，也不該拿別人的血來暖自己。』其實鬥爭、霸凌不只在主播台，職場上、校園內、政治人物，都是屢見不鮮！雖說『不招人忌是庸才』，但還是要勸一句，老天爺不給你，爭也沒有用。」一番精闢的見解言論，似也揭露了台灣主播圈長年以來檯面下暗潮洶湧的內鬥黑幕，早就屢見不鮮。