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有蟲害又「黑心」 台銷日鳳梨 價格僅剩七分之一

台灣新聞組／台北25日電
台灣鳳梨在日本出現低價競爭，有住在日本的台灣人發現，兩顆竟只298日圓，約台幣70元；採購返家才發現底部已發霉，切開中心已黑。（圖：讀者提供）
台灣鳳梨在日本出現低價競爭，有住在日本的台灣人發現，兩顆竟只298日圓，約台幣70元；採購返家才發現底部已發霉，切開中心已黑。（圖：讀者提供）

台灣今年外銷日本的鳳梨蟲害多、黑心頻傳，同時削價競爭壞形象，導致台灣鳳梨在日本市場大亂，農委會日前通令貿易商，4月8日起在日本零售價每公斤低於300日圓（含稅，約2.36美元）者，不予核發海外拓銷獎勵金，但至今低價狀況仍頻傳。農委會說，確實有在調查，正請業者說明。

農委會統計，去年台灣鳳梨外銷2.8萬公噸，今年至5月23日止，出口量已快1.9萬公噸，其中銷到日本就占九成，在中國大陸禁止台鳳梨銷售後，日本取而代之成了外銷主力，如今卻因品質、削價競爭等問題，衝擊台灣鳳梨在日聲譽。

儘管農委會祭出獎勵金門檻措施，但近期低價狀況仍頻傳，出現兩顆只要298日圓，甚至1顆僅100多日圓，相較過去一顆700日圓以上，相去甚遠。

農委會國際處副處長林志鴻說，確實有低於每公斤300日圓的台灣鳳梨，正請業者提供資料並說明，究竟有多少案件還無法對外公布。農委會主委陳吉仲則說，像這類業者就不會獲農委會補助，不得讓少數外銷業者打亂市場。

台灣鳳梨銷日還有蟲害問題，需要薰蒸的比率達整體三成以上，甚至有黑心、發霉等品質問題。林志鴻說，今年船期與去年相比，平均慢了三到五天，有的還慢一周，台灣鳳梨上架到日本後的銷售壽命跟著縮短；品質差了也就沒法高價，有些業者用低價在市場販售。

據台北中國時報報導，台灣鳳梨今年在日本卻被爆出「黑心」內部褐化，《日本經濟新聞》今年4月26日也分析，台灣鳳梨在日本市場出現品質問題和供過於求，價格和銷售速度持續下降。

農委會主委陳吉仲表示，日本一直都從菲律賓大量進口鳳梨，供過於求說法不成立，且和去年比，黑心鳳梨已經少很多；他解釋今年會有黑心的狀況是因塞港造成冷鏈時間過長，會要求出口業者和進口業者溝通，若品質不良就不要上日本通路，以確保日本消費者對台灣鳳梨的信心。

台灣鳳梨在日本出現低價競爭，有住在日本的台灣人發現，兩顆竟只298日圓，約台幣7...
台灣鳳梨在日本出現低價競爭，有住在日本的台灣人發現，兩顆竟只298日圓，約台幣70元；採購返家才發現底部已發霉，切開中心已黑。（圖：讀者提供）

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