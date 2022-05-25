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被提分手 恐怖情人開車來回輾壓軍人女友 她爸全程目睹

記者黑中亮、賴香珊／南投25日電
吳姓女士兵遭男友駕車兩度輾壓，全身多處骨折，骨盆及左下肢變形，傷勢相當嚴重。（記者黑中亮／翻攝）
吳姓女士兵遭男友駕車兩度輾壓，全身多處骨折，骨盆及左下肢變形，傷勢相當嚴重。（記者黑中亮／翻攝）

志願役吳姓女士兵向交往近九年張姓男友提分手，引發張不滿，本月8日晚間埋伏營區外，趁吳準備歸營時開車衝撞，兩度輾過她，造成她全身多處骨折重傷，有癱瘓之虞；當時護送愛女返營的吳父無力制止，目睹悲劇。張落網承認感情糾紛犯案，依殺人未遂罪嫌移送，檢方聲押獲准。

警方調查，24歲吳女在南投集集兵整中心服役，家住名間鄉，5月8日晚間9時許，由父親開車載回兵整中心準備歸營。26歲張姓男子8時許就開車在現場守候，見吳女下車到右後座拿行李時，開車加速向前衝撞，第一下撞到車尾右後方，吳女受撞擊倒地，張再踩油門往前輾壓她。

張未罷休，接著倒車再往前又輾過吳女，車頭同時撞開吳父車輛，隨後迴轉離去；吳父原本坐在車上，第一次被撞時來不及反應，輕微挫傷，下車想保護女兒已無力阻止，只能見張揚長而去。

吳女隨後被送醫，診斷全身多處挫傷，右肩胛骨、第五腰椎、雙側骨盆骨折，左側股骨幹粉碎性骨折，骨盆及左下肢變形，傷勢十分嚴重。

張男犯案後逃回南投市家中，一小時後被警方逮捕；他說不滿女友突然提分手，起意報復，在兵整中心外守候，一時氣憤犯下大錯。

南投地檢署檢察官訊問後，認為張涉犯殺人未遂重罪，有逃亡、反覆實施之虞，向法院聲押獲准。

吳女姊姊在網路發文指控張是恐怖情人，「做出這種畜牲不如的事情」。她說妹妹今年4月提分手，男方不願意，放話軍中有認識的人，要妹妹好看，接著就開始一連串噩夢。如今被醫藥費壓得喘不過氣，還要準備妹妹可能下半身癱瘓的最壞打算。

檢察官

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