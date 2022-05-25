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女銀行員陷網戀 1個月盜款千萬 全送「假男友」

記者張宏業／台北25日電

兆豐銀前中山分行陳姓女辦事員，網路交友遇到愛情騙子，以為真愛，不但自掏腰包買虛擬貨幣當結婚基金，還趁裝填ATM鈔匣時偷錢、私吞精品業者委託保全運送的現鈔，一個多月盜款1018萬元(台幣，以下同，約34.4萬美元)，全送給假男友。台北地檢署昨天依違反銀行法的背信罪起訴陳女。

據了解，陳女五年前進入兆豐銀行工作，因表現不錯，獲襄理、經理信賴。2021年間，陳女在交友軟體I Pair上遇到詐騙集團，連對方照片都沒見過就陷入熱戀。

陳女聽信對方謊言，深信兩人可共組家庭，為了美好未來，拿出存款幫對方買虛擬貨幣，積蓄花光無力再金援，對方裝可憐說「那我去死好了」，陳女心急回應「再說這種話就不理你了」，對方發現陳女上鉤，還虛情假意說「我知道妳是對我最好的」。

為了完成和「男友」共同願望，陳女改向同事借款，但金額太少，去年7月6日起，利用幫忙ATM補鈔，趁監看襄理忙別的事情空檔抽走鈔票，再進電腦中輸入補鈔完成假資訊。

陳女另利用幫忙整理舊鈔換新鈔業務，從經理交給她的300萬元中拿走200萬元，後來分行搬家，又趁金庫開啟入內從備用ATM匣中拿錢，偷走707萬元。

此外，陳女負責協助精品名店CHANEL現金存放業務，趁業者委託保全送鈔到銀行時主管不在場，直接把現金偷走，侵吞274萬元。

陳女犯行始終沒被發現，直到銀行基層LINE群傳出有職員遇到詐騙，行方調查才發現此事，陳女已盜走1018萬元。

虛擬貨幣 詐騙集團 LINE

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