潑漆李登輝遺像判賠3萬 鄭惠中嗆「獨青潑蔣公怎沒事」

鄭惠中早年曾與故總統李登輝合影。（圖：讀者提供）

資深藝人鄭惠中在故總統李登輝的告別追思會場上丟擲紅漆汽球毀損李的遺像，紅漆波及祈禱室的窗簾，刑事鄭女判拘役25日確定，外交部以刑附民，向鄭女求償修繕費7萬多元，台北地院審理，判鄭女應賠償3萬2540元(台幣，以下同，約1100美元)。

鄭惠中說，她潑漆被刑事處罰、又被民事求償，獨派青年2018年7月20日對中正紀念堂的巨型蔣公銅像潑紅漆，檢察官 不但刑事不起訴、中正紀念堂也不求償，「難道蔣公銅像髒了不用花國家的錢去洗？」

鄭惠中說，刑事部分她上訴二審主動撤回，「因張靜律師說官司不會贏」，日前雖繳了罰金，仍難甘服，民事部分則會考 慮上訴。

外交部主張，鄭惠中2020年8月14日中午12時30分，攜帶裝有紅漆的汽球兩顆到外交部管理的台北賓館「李前總統登輝先生緬懷追思活動」會場，在祈禱區將一顆紅漆汽球朝李登輝的遺像丟擲。

紅漆汽球撞擊遺像後，瞬間破裂，紅漆濺灑到白色窗簾、圓形白柱，鄭惠中應給付修繕費7萬3710元、圓形白柱油漆修補費788元，合計7萬4498元。

鄭惠中說，她丟擲的是水性油漆的水球，水漆與油漆的差別是水漆可以清潔，且物品也有折舊問題；她說，外交部不是李登輝肖像及十字花架的所有權人，沒有請求權基礎。

法官認為，依刑事判決，鄭惠中毀損他人物品遭判刑，應負侵權行為責任，她稱受損物品可以清潔，但未舉證以實其說，辯詞難採認。

判決說，窗簾的修復是以新料件更換毀損的舊料件，所以應扣除折舊；依主計處公布的資料，「窗簾」最低使用年限是三年，現場被毀損的窗簾樣式、色澤，顯然已歷有相當時日，修繕費經過折扣，以3萬1752元為合理。

至於圓形白柱的油漆修補費用，外交部主張是788元，已提出報價單據，這兩筆款項相加的3萬2540元，是鄭惠中應賠的金額。