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婚宴辦完不歡而散 新人沒登記 20年後判婚姻存在

記者王聖藜／台北24日電
台北地方法院認為，婚宴曾有公開儀式，就算婚姻關係存在。(示意圖，本報資料照片)
台北地方法院認為，婚宴曾有公開儀式，就算婚姻關係存在。(示意圖，本報資料照片)

1名男子24年前巧遇高中心儀的女同學，隔年辦婚宴，宴客後2人卻因錢鬧僵，沒有登記結婚，且長達20年不聯絡；女方去年突然提告請求確認婚姻關係存在，台北地方法院認為，婚宴曾有公開儀式，判婚姻關係存在。可上訴。

據了解，男方從事旅遊業，已另有家室；訴訟時他說，與女方都快65歲了，自己病體纏身，女方逼他辦結婚登記，是要擾亂、撥弄他的人生下半場。

律師廖芳萱認為，主張婚姻關係無效不易勝訴，可改提離婚訴訟，或就本案上訴時一併反訴離婚。但雙方仍有財產分配問題，且男方恐涉重婚刑責。

女方提告主張，1999年7月11日她與男方在台北市遠東大飯店舉辦婚宴，婚宴場合中雙方父母、親友都見證兩人結婚典禮過程。

女方說，男方婚宴時邀請曾任西德駐台經濟辦事處代表擔任證婚人，因婚宴後兩人發生爭執，沒有辦理結婚登記，2020年她要求男方補辦登記被拒絕，請法院判決婚姻關係存在。

男方說，當年2人對宴客桌數多寡、宴客費用如何分攤鬧得不愉快，婚宴結束當晚發生爭執，隔天雙方就分道揚鑣。

他主張，女方若真有意結婚，怎麼會完全不聯絡、不見面，相隔整整20年才要求結婚登記；對他而言，雙方毫無共同生活基礎，希望法官判婚姻關係不存在。

台北地院審理認為，根據2007年5月修正民法「結婚應有公開之儀式及兩人以上之證人」的規定，有無婚姻關係判斷，不以登記為準，本案中男方、女方有舉辦過公開婚宴，判這段婚姻關係存在。

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